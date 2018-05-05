親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國人布局境外基金 至少有一半放債券

2018-05-05 22:52經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

國人布局境外基金時，至少有一半放在債券型基金。面臨美國聯邦準備理事會（Fed）今年加快升息腳步，基金業者建議，投資人最好檢視一下投資組合，廣納各類債券基金，包括信評較高、波動較低、甚至通膨連結債等。

投信投顧公會統計，到今年第1季底，國人持有的境外基金規模有新台幣3.4兆元，其中債券基金就接近1.7兆元，加上平衡型基金中的債券部位，國人投資組合的債券比重超過一半。

Fed這波升息循環從2015年12月開始以來，國人持有債券基金比重都大致維持在一半，即使去年全球股市大多頭，債券基金的規模也與整體基金的規模同步成長，顯示國人對於固定收益的需求居高不下。

市場預期，Fed今年將加快升息速度，從之前的一年兩、三次提高到四次。基金業者指出，升息通常不利於公債，美國10年期公債殖利率在4月底更曾突破3%，達四年新高，引發金融市場的恐慌。

基金業者普遍認為，升息代表經濟好，提升企業獲利，股票投資機會優於債券，但不等於投資人要贖回所有債券基金。全球最大資產管理公司貝萊德集團全球首席投資策略師董立文 （Richard Turnill）指出，未來報酬主要會由債券收益及股票獲利成長來推動。

董立文建議，整體來說減碼美國公債，但短期公債與通膨連結債應可抵禦升息及通膨的影響。至於美國企業債，董立文看好品質較佳的信用債，以緩衝股票波動的風險。在升息環境下，高品質浮動利率票據與短期票據預計能逐漸受惠。

董立文指出，新興市場當地貨幣債券的殖利率較高，受投資人青睞。新興市場基本面佳，資金穩健流入，應有助降低新興市場貨幣的波動性。亞洲信用債更能受惠於區域成長及通膨動力等利多因素，中國在債券領域的地位日益提升，但中國的成長趨勢一旦放緩，將造成短期衝擊。

富達尤其看好亞洲高收益債。富達投信投資部債券經理人夏苔耘表示，亞洲高收益債具有存續期間較短、利率敏感度較低的優勢，且主要獲利來源為利息收入。以長期投資角度來說，目前亞洲高收益債的殖利率水準仍有吸引力。

債券升息通膨
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

服務遠道而來的新朋友 京城銀將繼續提供西聯匯款服務

2018-05-05 22:08

匯款手續費一銀鳴槍 6月13日起調漲

2018-05-05 17:37

刷卡繳稅再享零利率還款 21家銀行端專案供你挑

2018-05-05 11:37

中信證券：預計人行今明兩年再進行2到3次降準

2018-05-05 10:31

媽媽投保看過來！美元利變或小額終老 評估需求再選

2018-05-05 06:31

台幣何時3字頭 盯關鍵密碼

2018-05-05 00:41

玉山銀攔阻詐騙 獲警政署表揚

2018-05-05 00:30

中信總座陳佳文：評估設純網銀

2018-05-05 00:30

借鏡日本 避免監護人失職

2018-05-05 00:30

因應高齡化 信託業推兩監護新制

2018-05-05 00:30

中信行動銀行 首創語音轉帳

2018-05-05 00:30

4月外資匯出逾千億 7年新高

2018-05-04 23:48

公司治理評鑑 京城銀日盛金名列前5%

2018-05-04 23:08

王道銀行系統當機 駱怡君 已檢討希望不再發生

2018-05-04 21:40

央行偏鴿 最快Q3後才會升息

2018-05-04 00:45

外資落跑 4月匯出千億

2018-05-05 00:41
看更多

熱門文章

匯款手續費一銀鳴槍 6月13日起調漲

2018-05-05 17:37

鋼鋁關稅豁免 駐美官員：美請台釐清鋼鋁「含中成分」

2018-05-05 05:26

叫它第一名！ 台中這家排隊名店平均每人消費1千元

2018-05-05 11:43

報稅前4天信用卡繳稅進帳近60億 台北人貢獻最多

2018-05-05 11:38

台幣何時3字頭 盯關鍵密碼

2018-05-05 00:41

蔡總統看物聯網 今年成兆元產業

2018-05-05 01:33

台塑工會爭取調薪 喊3.88％起跳

2018-05-05 01:33

媽媽投保看過來！美元利變或小額終老 評估需求再選

2018-05-05 06:31

聯發科出貨中興 經部放行

2018-05-05 01:33

張汝京入職青島大學 任微納技術學院終身名譽院長

2018-05-05 17:24

總統訪Gogoro研華 促帶領轉型

2018-05-05 01:33

台達電進駐群聚效應 將催生AI聚落

2018-05-05 01:33

台達電大投資 北中南擴廠

2018-05-05 01:33

刷卡繳稅再享零利率還款 21家銀行端專案供你挑

2018-05-05 11:37

清查上市櫃獨董 中鋼：集團聘用大學教授程序完備

2018-05-05 01:36

南韓出口多元並進 領先台灣差距擴大

2018-05-05 12:13

勞動基金至3月底 帳面虧損313億元

2018-05-05 17:38

外匯存底 終止連12漲

2018-05-05 01:07

台鍍面鋼板廠、API鋼管廠受害最深

2018-05-05 13:01

外匯操盤／楊金龍干預少 像後期彭淮南

2018-05-05 01:07

美中打貿易戰台灣如何自保? 陸委會前副主委獻策

2018-05-05 16:56

中科二林園區 招手機械產業

2018-05-05 01:33

因應高齡化 信託業推兩監護新制

2018-05-05 00:30

紐約參展 台灣秀自行車王國與旅遊品牌

2018-05-05 07:46

玉山銀攔阻詐騙 獲警政署表揚

2018-05-05 00:30

台灣夏普將滿周年 桃機空清屋啟用倒數

2018-05-05 12:54

南部缺水 水利署力保月底前不三階限水

2018-05-05 12:55

連維護費都不交 紙上公司變幽靈公司 OBU大減5萬戶

2018-05-05 22:09

中信總座陳佳文：評估設純網銀

2018-05-05 00:30

我爭取關稅豁免 美要台釐清鋼鋁含中成分

2018-05-05 13:00

中信行動銀行 首創語音轉帳

2018-05-05 00:30

中信證券：預計人行今明兩年再進行2到3次降準

2018-05-05 10:31

金價回檔 專家：可分批購入

2018-05-05 21:31

5月報稅別忘大陸所得 併入綜所稅免挨罰

2018-05-05 19:41

借鏡日本 避免監護人失職

2018-05-05 00:30

神腦總裁林保雍懷念母親 成立基金會表揚優秀護理師

2018-05-05 16:20

市場不確定風險消彌 金價回檔幾乎回吐全數漲幅

2018-05-05 21:31

服務遠道而來的新朋友 京城銀將繼續提供西聯匯款服務

2018-05-05 22:08

4月出口統計7日公布 可望維持正成長

2018-05-05 10:47

影／「權民搶百萬」權證講座 朱成志：台股6月轉好

2018-05-05 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top