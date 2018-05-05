國人布局境外基金 至少有一半放債券

2018-05-05 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



國人布局境外基金時，至少有一半放在債券型基金。面臨美國聯邦準備理事會（Fed）今年加快升息腳步，基金業者建議，投資人最好檢視一下投資組合，廣納各類債券基金，包括信評較高、波動較低、甚至通膨連結債等。

投信投顧公會統計，到今年第1季底，國人持有的境外基金規模有新台幣3.4兆元，其中債券基金就接近1.7兆元，加上平衡型基金中的債券部位，國人投資組合的債券比重超過一半。

Fed這波升息循環從2015年12月開始以來，國人持有債券基金比重都大致維持在一半，即使去年全球股市大多頭，債券基金的規模也與整體基金的規模同步成長，顯示國人對於固定收益的需求居高不下。

市場預期，Fed今年將加快升息速度，從之前的一年兩、三次提高到四次。基金業者指出，升息通常不利於公債，美國10年期公債殖利率在4月底更曾突破3%，達四年新高，引發金融市場的恐慌。

基金業者普遍認為，升息代表經濟好，提升企業獲利，股票投資機會優於債券，但不等於投資人要贖回所有債券基金。全球最大資產管理公司貝萊德集團全球首席投資策略師董立文 （Richard Turnill）指出，未來報酬主要會由債券收益及股票獲利成長來推動。

董立文建議，整體來說減碼美國公債，但短期公債與通膨連結債應可抵禦升息及通膨的影響。至於美國企業債，董立文看好品質較佳的信用債，以緩衝股票波動的風險。在升息環境下，高品質浮動利率票據與短期票據預計能逐漸受惠。

董立文指出，新興市場當地貨幣債券的殖利率較高，受投資人青睞。新興市場基本面佳，資金穩健流入，應有助降低新興市場貨幣的波動性。亞洲信用債更能受惠於區域成長及通膨動力等利多因素，中國在債券領域的地位日益提升，但中國的成長趨勢一旦放緩，將造成短期衝擊。

富達尤其看好亞洲高收益債。富達投信投資部債券經理人夏苔耘表示，亞洲高收益債具有存續期間較短、利率敏感度較低的優勢，且主要獲利來源為利息收入。以長期投資角度來說，目前亞洲高收益債的殖利率水準仍有吸引力。