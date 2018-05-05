國人持有高收益債比重大減14% 新興市場債倍增

2018-05-05 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



近年來，在國人的境外基金投資組合中，債券基金的比重始終維持在約五成。不過，高收益債券的規模與比重持續下滑，新興市場債券基金則快速成長，也是投信業者今年募集新基金的主流產品。

高收益債券基金向來是國人的最愛。投信投顧公會統計，到今年第1季底，國人持有的境外債券型基金規模接近新台幣1.7兆元，其中高收益債基金就有8,700多億元，比重超過51%。新興市場債券基金其次，有4,400多億元，約26%。

不過，如果與數年前相比，高收益債基金的規模與比重卻是大幅下滑。在2014年底，國人持有的高收益債基金高達1.1兆多元，占整體債券基金的比重高達65%。相形之下，新興市場債基金只有2,300多億元，比重不到13%。

基金業者分析，高收益債基金規模與比重節節下滑，一方面是油價前幾年下跌，投資人擔心能源債有違約風險；另一方面，新興市場債從谷底翻身，不論是配息率或總報酬都優於高收益債，吸引資金持續流入。

基金業者指出，新興市場基本面持續改善，不少國家都推動改革，信用評等被調高到投資等級，新興國家貨幣相對於美元也從數年前的低檔大反彈。此外，國人已持有不少高收益債基金，也開始藉著新興市場債來分散收益來源。近兩年來，目標到期新興市場債券基金興起，更持續吸引資金進場。