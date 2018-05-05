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中職／高國輝再見3分砲 悍將隊賞猿4連敗

影／「權民搶百萬」權證講座 朱成志：台股6月轉好

2018-05-05 21:06經濟日報 記者高昕正╱即時報導

經濟日報舉辦的「權民搶百萬」巡迴講座，今(5)日舉辦台北場次，不只請來權證專家，透析操作心得，還有台股盤勢解析。萬寶投顧董事長朱成志表示，近期外資隨A股入摩匯出台灣，不過隨股東會旺季登場，有機會讓台股轉好。

台股股東會A股
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