元大人壽：每人平均一生要負擔125.6萬元醫療費

2018-05-05 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



隨著醫療科技發展，台灣人平均壽命提升，平均壽命從2007年75.5歲，至2016年已達80歲；但平均每年醫療保健支出也呈現遞增。而根據衛福部資料統計，每人一生的醫療費用高達369.7餘萬元，以2016年家庭自付占比33.96%計算，平均每位國人這輩子要自行負擔約為125.6萬元。

此外衛福利部公布的醫療保健數據中也顯示，平均每人每年醫療保健支出，也從2007年3.55萬元，增加到2016年4.62餘萬元。計算下來，每位國人一生的醫療費用，10年提升了37.8%。

元大人壽表示，一旦民眾罹患重症，常需採用新式用藥或新式手術等高額療法，而這些療法往往是要自費的，民眾若沒有足夠的醫療保障規劃，常會因自付金額過高，造成自身與家人沉重的經濟與心理負擔。

對於超過百萬元的自付醫療費用，元大人壽新推出「元大人壽元氣100終身醫療健康保險附約」，提供住院期間及住院前、後的完整保障，保障至被保險人年齡111歲，且理賠無總額上限。

「元大人壽元氣100終身醫療健康保險附約」保障內容包括住院醫療保險金、出院療養保險金、住院關懷保險金、加護病房暨燒燙傷病房保險金、住院前、後門診保險金、手術醫療保險金及手術看護保險金等完整的醫療保障，並提供10、15、20等三種繳費年期選擇，民眾可彈性規劃，依照自己的需求與財務狀況選擇繳費年限。

元大人壽也同時指出，國人在發生高額醫療費用需求時，有時因醫療費用超過給付限額而失去保障，而此商品的設計，提供終身理賠給付無總額上限，讓保戶終生擁有完整的醫療保障。以住院給付日額3,000元為例，若保戶發生重大交通意外事故，須住加護病房2天，轉入普通病房30天，住院期間接受開顱術摘除血管病變，出院3週內有4天回醫院門診追蹤治療，該保戶共可獲理賠58.8萬元（詳附表），除了大大減輕保戶與家人的經濟負擔外，同時也可讓病人專心養病，並提升被保險人後續長期醫療與照護的品質。

高齡化與少子化是社會的不可逆的趨勢，生、老、病、死更是每個人都必須面對的課題，及早做好保障規劃，讓自己與家人面對任何人生挑戰時，都能從容因應，不致於被突發狀況擊潰。