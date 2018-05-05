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匯款手續費一銀鳴槍 6月13日起調漲

2018-05-05 17:37中央社 台北5日電

金融業法遵、防制洗錢成本大增，第一銀行6月13日起率先泛公股行庫調漲，漲幅逾3成...
金融業法遵、防制洗錢成本大增，第一銀行6月13日起率先泛公股行庫調漲，漲幅逾3成。圖為第一銀行高雄分行。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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金融業法遵、防制洗錢成本大增，銀行擬調漲民眾手續費，其中以外幣匯款、外幣兌換率先調漲，接著可能擴及國內台幣匯款，第一銀行6月13日起率先泛公股行庫調漲，漲幅逾3成。

第一銀行公告，為合理反映防制洗錢及打擊資恐成本，6月13日起，「外匯匯出匯款」業務，調整每通郵電費為新台幣300元（外匯指定銀行DBU）或等值15美元（國際金融業務分行OBU）。其中郵電費每通從220元調漲到300元，漲幅約36%。

合庫也公告，6月18日起調整業務包括匯入匯款查詢電報費、外幣現鈔、出口信用狀轉讓等手續費。其中對過路客（非合庫存戶）臨櫃兌換外幣現鈔時，得加收100元手續費，成為行庫中，第一個對過路客換外幣收手續費者。

除了第一銀及合庫外，彰化銀行正在評估，預計最快7月以後跟進調漲，華南銀則將視同業和市場情況，機動檢討評估，據業界人士表示泛公股大部分都會跟進調漲，只是時間問題。

彰化銀行副總經理兼發言人凃鴻堯表示，包括法遵及洗錢防制等都讓各家銀行在人力、系統作業端增加不少成本，要符合規定做到到位，必須陸續增購新系統跟周邊設備，這些都會反映，目前外幣匯款、過路客現金兌換及台幣國內間的匯款手續費都在討論範圍，預計最快7月以後才會調整。

第一銀行洗錢防制新台幣
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