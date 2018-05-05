媽媽投保看過來！美元利變或小額終老 評估需求再選

2018-05-05 06:31 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



壽險業者建議，媽媽依不同人生階段視需求增加保障。圖／全球人壽提供。 分享 facebook 母親節即將來臨，南山人壽表示，無論是新婚女性、新手媽媽、或努力打拚事業的媽媽、邁入退休階段的空巢媽媽，應依人生不同階段選擇適合的保險商品，南山建議可優先考慮「美元利變型保單」。台灣人壽則建議，媽媽們可透過網路投保買一張小額終老險，以低保費獲得基本保障。

「結婚」是人生重大轉變，南山人壽建議，處於這階段女性，可選擇「美元利變型增額終身壽險」來規劃保險保障，繳費6年就能擁有壽險保障至終身，且第一保單年度末起，年年有機會獲得增值回饋分享金，踏實累積財富。

至於新手媽媽，大多時間都花在小孩身上，沒時間做投資理財規劃。南山人壽建議，此族群媽媽們若想在有限預算下，做精打細算的保障規劃，建議可選擇「美元利變型還本終身保險」，也是繳費6年，但自第一保單年度末起就能年年領取生存還本保險金，可用來支付子女教育經費，還能協助達成資產多元配置。

有越來越多女性，為人母仍積極在職場上打拚。南山人壽建議，這類媽媽們可善用投資型保單做投保規劃，像是巿面上的「類全委保單」由專業團隊代操，或「目標到期債券基金投資型保單」，藉由債券相對較低風險的特性，做好讓資產累積穩劃。

邁入退休階段的熟齡媽媽，南山人壽認為，此時須思考如何讓即將到來的老年生活更自在、更有品質，建議可選擇「美元利變型年金」，以躉繳保費方式投保，6年屆滿後再依自身需求一次領取或按年領取年金，活越久領越多，最高可領至被保險人保險年齡達110歲。

台灣人壽則表示，根據去、2017年Google統計，「母親節」相關搜尋中，網友的禮物需求以「美妝保養品、蛋糕、花」為主。但台壽建議，與其拿花或蛋糕等「一次性禮物」孝敬老媽，不妨善用網路投保即時與便利性，為媽媽規劃一個小額、低門檻、每人一生僅限購一張的「小額終老保險」。

台壽表示，小額終老險具有「保費便宜、門檻較低、核保容易」三大優勢，不僅適合努力工作或辛苦持家的媽媽，也適合想補足家庭保障的孝親夾心族。台壽的「e點愛小額終身壽險」投保年齡20歲到55歲都能保，保額最低5萬元、最高30萬元，是目前業界唯一在「網路投保」管道提供的小額終老保險，還可選擇附加2萬元傷害保險附約的商品，讓媽媽享有額外保障。