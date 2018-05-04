公司治理評鑑 京城銀日盛金名列前5%

2018-05-04 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



京城銀行 (2809)公告，今、2018年4月自結損益達3.44億元，稅前EPS 0.30元，累計今年1至4月，京城銀合併稅前獲利達17.91億元，稅前EPS為 1.56元，分別較去年同期減少8.4％、8.8％。

京城銀表示，4月獲利雖受到全球金融市場波動劇烈影響，但在全球景氣持續復甦下，仍持續帶動個人及企業資金需求增加，京城銀放款業務保持穩定成長，4月底放款餘額較去年同期成長17％，整體資產品質維持過往高水準表現，逾期放款比率0.04％、逾期放款覆蓋率4266.13％、全體放款覆蓋率1.54％。

京城銀表示，秉持「打造不一樣的銀行」經營理念，將優化經營體質、追求完善公司治理視為企業發展核心，除定期公告各項財務數據、同步揭露英文版資訊，增加資訊透明度，並設置公司治理暨提名委員會，強化董事會及高階經理人提名制度外，去、2017年更自願性參與社團法人中華公司治理協會「公司治理制度評量」，順利取得CG6011(2017)公司治理制度評量之標準認證資格。京城銀2017年度公司治理評鑑結果一舉晉升為前5%上市公司，凸顯京城銀在企業社會責任、公司治理、法令遵循與內稽內控等機制廣獲受到肯定。

櫃買中心與證交所辦理的第四屆公司治理評鑑，日前公布結果，此次共有864家上市公司、675家上櫃公司，合計1539家參與競爭，日盛金控也連續四年入榜，評鑑結果也位居「前5%」佳績。證交所公布的資料，16家金控中，除日盛金之外，還有玉山金連續四年都維持在前5%成績。