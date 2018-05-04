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拔管風波延燒：只有校董作主，哪來校園民主？

4月外匯存底月減0.56億美元 終結連12揚

2018-05-04 16:24經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行公布，4月外匯存底金額為4,571.32億美元，月減0.56億美元。

央行指出，外匯存底微幅減少，主要是歐元等貨幣貶值折計美元減少的金額，抵銷掉央行外匯存底投資運用收益所致。

央行統計顯示，4月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共3,915億美元，占外匯存底86%。

央行
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