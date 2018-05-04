新台幣午盤升值7.6分 暫收29.666元

2018-05-04 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（4）日午盤以29.666元兌1美元，升值7.6分暫收，成交金額為3.58億美元。

新台幣今日早盤以29.742元兌1美元平盤開出，隨後逐步走高，盤中最高來到29.636元兌1美元，大漲1角多，最低則是開盤時的29.742元，午盤強彈7.6分。

日圓中午來到109.06附近，韓元則從上午的1,074.23，至中午來到1,076.09韓元附近。