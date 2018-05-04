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中國信託證實 短期不會有第2張他行LINEPay卡

2018-05-04 06:04聯合報 記者孫中英╱即時報導

中國信託銀行3日宣布「中信Home Bank」行動銀行APP全新升級，領先業界首創「語音轉帳」功能，客戶還可以「指紋、圖形或臉部」等生物辨識方式登入，並提供「簡易登入快速瀏覽、智慧管家多元繳費、聰明換匯智能理財、聰明選基金、個人化智能互動機制、並結合智動GO」智能理財服務等共7大升級亮點，解決客戶使用痛點。

中國信託銀行總經理陳佳文表示，中信銀行有600萬存款戶、加上信用卡客戶共有800萬戶，希望藉APP升級提供客戶更好的使用體驗，希望客戶更滿意，再介紹更多客戶。他說，此次中信銀行投入上億元開發多項新加能，並領先業界獲得57項金融專利，本次APP升級就取得5項專利，在創新金融服務上履獲國際肯定。

中國信託銀行大軍切入行動商機，更值得注意的是，中國信託與LINE聯手，已發行市場第1張LINE Pay信用卡(Visa品牌)， 今年中國信託會與「其他信用卡品牌(萬事達卡)合作」發行LINEPay聯名卡。

陳佳文更首度證實，中國信託LINEPay卡回饋客戶逾2%，「但我們收入不到2%，投入資源這麼多，短期內不可能讓其他銀行發第2張聯名卡」。他也補充說，「這個短期不太短，應該很長」。

據了解，中國信託與LINE Pay當初簽的合約，雖然未「完全排他」，即市場可以有其他銀行發行第2張聯名卡，但中國信託堅持「10年內」都只有中國信託可以發卡。

陳佳文還表示，中國信託與LINE應是市場最強組合，目前已有150萬卡客戶，且目前每天破4000張，今年卡量應會破200萬張。

他還證實，中國信託也在評估參與「純網銀」，且會以參股方式，他說，像LINE有很強的生態鏈，發展純網銀應會成功，且「純網銀」不會是銀行對手，因為「目標客群」不同。

陳佳文說， 「純網銀」成本低，可服務到銀行無法服務的「大量客戶」，因為沒有分行，又不用請這麼多員工，「純網銀」可補實體銀行的不足，他說，中國信託有興趣評估參股純網銀， 但「去占大股經營並不make sense」。

根據統計，中信行動銀行APP下載量業界最高，行動銀行客戶數已突破210萬人，客戶使用手機交易頻率大幅增加，「行動轉帳筆數」已是網銀的2倍。中信銀行此次導入Design Thinking方法論，事先舉辦70多場客戶訪談後，推出「中信Home Bank」APP七大升級亮點，像「簡易登入快速瀏覽」就解決80%客戶常忘記帳號密碼的痛點，客戶也能利用指紋、圖形、臉部等生物辨識方式登入行動銀行；「創新轉帳快速收付」讓客戶免記帳號，中信銀行創新開發語音轉帳功能，只要事先約定帳號，繳費轉帳開口就能搞定。

中國信託發布「Home Bank」行動銀行APP全新升級，中信銀行總經理陳佳文(...
中國信託發布「Home Bank」行動銀行APP全新升級，中信銀行總經理陳佳文(左三)主持。圖／中信銀行提供。
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