中信總座陳佳文：LINE Pay聯名卡今年要破200萬張

2018-05-04 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託銀行與連加網路公司(俗稱台灣LINE Pay公司)合作發行台灣首張LINE Pay聯名卡，創下國內有史以來最大發卡動能。中信銀行總經理陳佳文周四(3日)表示，雙方2016年底合作迄今，累計發卡超過150萬張、累計刷卡金額1,700億元。

陳佳文4日出席「中信Home Bank APP全新升級」記者會，致詞時談及中信銀行2016年底與LINE Pay發行聯名卡(含信用卡與簽帳金融卡)的成果。

他會後受訪時指出，LINE在全球四個地方最普及，包括：日本、印尼、泰國、台灣。

中信銀行與LINE Pay的結合，「在這領域應該是台灣最強的，歷史上沒有一張卡可在短時間達到這樣的成就」。LINE Pay聯名卡目前每天申請辦卡有三、四千張，每個月刷卡金額150億元，今年目標要突破200萬張。

LINE在台灣有1,800萬名用戶，中信與LINE Pay合作發卡，動能強勁，影響所及，國內銀行業對於LINE Pay可能找第二家銀行發行第二張LINE Pay聯名卡的耳語始終不斷。陳佳文昨日首次公開澄清，證實中信與LINE Pay的合約有排外條款。

陳佳文說，中信銀簽LINE Pay聯名卡，「投入很多資源，回饋2%，我的收入根本不到2%」，「投入那麼多資源，合約上會把獨家合作的期間綁長一點」，因此第二張LINE Pay聯名卡的產生，「短期內不可能」。

據了解，中信銀與LINE Pay的合約，時間長達五年。