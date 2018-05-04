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全台最強App來了 中信銀首創語音轉帳、生物辨識登入

2018-05-04 00:48經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託商業銀行周四（3日）舉行盛大記者會，宣布該行斥資上億元委託台灣IMB歷時十個月打造的行動銀行App全新升級上市，首創語音轉帳功能，可用生物辨識登入，有五項專利技術、180項功能，堪稱全台最強的行動銀行App。

中國信託銀行總經理陳佳文表示，該行有600萬名存款戶，加上信用卡客戶共800萬，94%金融交易透過數位通路完成，手機交易已是電腦交易的兩倍多，而且成長非常迅速，因此投入上億元資金引進IBM最好技術，開發「中信Home Bank」行動銀行App。

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠指出，中信銀600萬名存款戶當中，使用行動銀行的客戶有210萬人，希望今年底增加到300萬人，涵蓋率達到一半。

楊淑惠並表示，中信推廣行動銀行，從第一個客戶到第100萬個客戶，花了六年時間；從第100萬又一個客戶到第200萬個客戶，花了兩年時間；她希望第三個100萬的到來，可以用不到一年的時間。

楊淑惠說，中信銀把信用卡App跟行動銀行App整合在一起，升級成國內功能最強大的行動銀行App，目的在提高客戶體驗、讓客戶滿意，進而加深與中信銀往來，如此轉帳、換匯等手續費收入自然增加。中信銀今年自動化設備的手續費收入，目標要年增兩成。

金管會宣布將釋出兩張「純網銀」執照，陳佳文3日表示，中信銀會有興趣評估，但目前沒有具體洽談對象，純網銀要成功要有好的應用場景，像Line已經有很強的生態鏈，比較容易成功。

他並表示，中信銀已有很大的實體銀行，而且做得很好，沒道理用占大股的方式經營純網銀。未來若有機會和他人合作，傾向用參股方式。

中國信託銀行總經理陳佳文(右)、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠(左)親自為...
中國信託銀行總經理陳佳文(右)、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠(左)親自為「中信Home Bank」行動銀行App站台。記者陳怡慈/攝影
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