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升息？ 央行：宜靜觀其變

2018-05-04 00:10聯合報 記者沈婉玉／台北報導

中央銀行昨天公布今年第一季理監事會議議事錄摘要，業界解讀，這次議事錄摘要釋出多項...
中央銀行昨天公布今年第一季理監事會議議事錄摘要，業界解讀，這次議事錄摘要釋出多項「鴿派」訊息，預期台灣若要升息，最快也將在第三季後。 圖／聯合報系資料照片
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中央銀行昨天公布今年第一季理監事會議議事錄摘要，儘管實質利率由正轉負、通膨升高且失業率低，但國內外經濟前景不確定性多，為避免升息推升匯率而影響企業投資布局及資金湧入，理監事會決議維持利率不變；通膨百分之二將是未來決定是否升息的關鍵指標。

這場理監事會議於三月廿二日舉行，也是央行總裁楊金龍上任後主持的首場會議，當時一致決議連續七季維持代表政策利率的重貼現率為百分之一點三七五不變。

銀行主管表示，這次議事錄摘要內容釋出多項「鴿派」訊息，央行下季理監事會訂於六月廿一日舉行，預期央行將連八季維持利率不變。台灣若要升息，最快也將在第三季後。

央行理監事在第一季會議上一致認為，利率應維持不變，因為雖然通膨略升但在可容忍範圍，國內外經濟前景的不確定性仍存在，產出缺口為負，勞動市場尚有擴張空間，升息將推升匯率，且鄰近亞洲國家未調整利率，我國宜靜觀其變。

不過有位央行理事提醒「決策者須有心理準備」，美國將漸進升息，歐元區及日本也將跟隨美國升息，只是步伐稍緩，二○○八年全球金融危機以來，主要先進國家長期實施零利率，對整體經濟並非好現象。利率是市場價格，利率將慢慢發揮市場機能。

今年第一季新台幣對美元大幅升值，多位理事憂心，若再升息，將推升新台幣匯率，影響企業投資布局及資金湧入，與政府推動投資台灣的政策相牴觸。不過，近期新台幣由升轉貶，已經吐回今年升幅。當通膨率超過百分之二時，宜審慎考量將來是否調整利率政策。

市場解讀，當新台幣由升轉貶、鄰近亞洲國家都開始升息後，「通膨率二%」將成為央行升息與否的關鍵指標。

值得一提的是，本次理監事會議中，多位理事針對房市與央行住宅貸款規範表示意見。有位理事認為，豪宅建案有示範性價格效果，因此應持續關注今明兩年豪宅交易情況；也有理事認為，豪宅貸款者可能較具特殊性，導致銀行在風險自主控管上可能較寬鬆。考量居住正義，認同央行持續對豪宅進行選擇性信用管制。

有理事呼應此一說法，認為目前建案逐漸轉向一般住宅房型，是一種「正向發展」，與央行持續管控豪宅貸款有關。

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