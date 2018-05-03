防網路末日癱瘓銀行 顧立雄擬兩因應措施

2018-05-03 16:49 中央社 台北3日電



金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片 記者杜建重／攝影 分享 facebook

金融監督管理委員會擬開放純網路銀行，主委顧立雄在立法院表示，為因應網路癱瘓等可能問題，考慮對純網路銀行增提流動準備，甚至在某種程度下，禁止網路提領等相關措施。

王道銀行近期傳出擠兌潮，今天中華郵政則出現ATM當機，民主進步黨籍立委江永昌、蔡易餘以及中國國民黨籍立委費鴻泰今天質詢時，都關切當網路癱瘓或當機時，金融體系可能面臨的衝擊。

顧立雄表示，中華郵政ATM當機是因為系統更新發生問題，中華郵政已經迅速修復，初步排除是駭客所造成的，至於王道銀行案涉及網路上有人傳布擠兌的消息，根據銀行法規定，這有涉及造謠罪的嫌疑。

對於網路銀行將成為趨勢，銀行要如何因應這樣的狀況？顧立雄指出，這部分必須由兩部分來思考。首先，網路資訊流通的速度很快，所以銀行是否能來得及澄清；第二則是銀行的因應，特別是在流動性的準備上，是否足以因應一時的大量提款危機。

為因應網路時代對金融業的衝擊，顧立雄會後受訪指出，目前考慮對純網銀增提一定的流動準備，或者某種程度下應該要禁止網路提領等相關措施要怎麼來做，這些都還必須要有更詳細的討論才行。

顧立雄說，全世界都面臨網路時代的來臨，就連地大物博的美國也已經關閉了幾千家的實體銀行，而為因應網路世界一旦發生末日現象可能對網路銀行造成的衝擊，美國進行庇護港救護計畫，就是提供一個相當大的空間放置原始資料，當網路世界末日出現時，就可透過這些原始資料來恢復銀行的運作。