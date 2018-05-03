凱基銀KGI inside 新增社區及停車繳費App夥伴

2018-05-03 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



凱基銀行今（5/3）宣布將參與台灣微軟主辦2018 DevDays Asia「亞太技術年會」，屆時會以金融界唯一代表的身分，在其中一場「AI 產業應用發表會」分享凱基銀行如何透過AI人工智慧探索數位金融創新的多元可能。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑指出，AI人工智慧一直是凱基銀行關注的核心議題之一，今年很榮幸與科技大廠台灣微軟攜手，希望結合銀行大數據與AI人工智慧，開發更多滿足客戶需求的數位金融服務，初步成果將有機會於5月底「亞太技術年會」分享。

根據富比士、KPMG 等各大趨勢調查機構的觀察，2018 最熱門的Fintech 趨勢不外乎金融服務自動化、金融服務API化（Application Programming Interface，應用程式介面）、大數據、AI人工智慧、區塊鏈等議題，金融業積極發展數位科技金融，無不希望透過科技發展與手機應用程式，讓傳統金融服務走入消費者的生活，創造客戶最佳數位金融體驗，亦即所謂「場景金融」。

周郭傑指出，凱基銀去年率先推出「KGI inside」概念，不僅呼應場景金融落實成為業界首家開放API的銀行，幫助Fintech新創業者Pi拍錢包、CWMoney理財筆記架接生活繳費服務，也與iCHEF合作引用大數據及AI概念研發餐飲業者風險模組。今年加入微軟AI產業應用計畫，凱基銀不僅將探索更多數位金融可能性，也很期待科技業與金融業互相交流後迸出的火花。

周郭傑進一步表示，「KGI inside」推出獲得新創及科技業者的廣大回響與詢問，凱基銀團隊經過多方努力，今年4月新增兩大合作夥伴，與智慧社區生活平台「果果家庭」、及智慧停車App「ParkPay」合作串聯生活繳費功能，讓「KGI inside」進一步走入社區及家庭。

「果果家庭」目前提供全台2000多個社區、近35萬住戶於App上使用自動化社區服務，開發者天鏡科技預期與凱基銀合作後，今年可望新增10萬名使用者。