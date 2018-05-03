親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

凱基銀KGI inside 新增社區及停車繳費App夥伴

2018-05-03 12:08聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

凱基銀行今（5/3）宣布將參與台灣微軟主辦2018 DevDays Asia「亞太技術年會」，屆時會以金融界唯一代表的身分，在其中一場「AI 產業應用發表會」分享凱基銀行如何透過AI人工智慧探索數位金融創新的多元可能。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑指出，AI人工智慧一直是凱基銀行關注的核心議題之一，今年很榮幸與科技大廠台灣微軟攜手，希望結合銀行大數據與AI人工智慧，開發更多滿足客戶需求的數位金融服務，初步成果將有機會於5月底「亞太技術年會」分享。

根據富比士、KPMG 等各大趨勢調查機構的觀察，2018 最熱門的Fintech 趨勢不外乎金融服務自動化、金融服務API化（Application Programming Interface，應用程式介面）、大數據、AI人工智慧、區塊鏈等議題，金融業積極發展數位科技金融，無不希望透過科技發展與手機應用程式，讓傳統金融服務走入消費者的生活，創造客戶最佳數位金融體驗，亦即所謂「場景金融」。

周郭傑指出，凱基銀去年率先推出「KGI inside」概念，不僅呼應場景金融落實成為業界首家開放API的銀行，幫助Fintech新創業者Pi拍錢包、CWMoney理財筆記架接生活繳費服務，也與iCHEF合作引用大數據及AI概念研發餐飲業者風險模組。今年加入微軟AI產業應用計畫，凱基銀不僅將探索更多數位金融可能性，也很期待科技業與金融業互相交流後迸出的火花。

周郭傑進一步表示，「KGI inside」推出獲得新創及科技業者的廣大回響與詢問，凱基銀團隊經過多方努力，今年4月新增兩大合作夥伴，與智慧社區生活平台「果果家庭」、及智慧停車App「ParkPay」合作串聯生活繳費功能，讓「KGI inside」進一步走入社區及家庭。

「果果家庭」目前提供全台2000多個社區、近35萬住戶於App上使用自動化社區服務，開發者天鏡科技預期與凱基銀合作後，今年可望新增10萬名使用者。

遠東集團子公司開發的停車繳費App「ParkPay」則透過e-Tag感應與車牌辨識技術，讓車主進出停車場無需再抽停車票卡，離開停車場時App會自動計算停留時間後從綁定的信用卡扣款，或車主可透過掃描百貨商圈購物發票折抵停車費，其中凱基銀協助架接「路邊停車費繳納」功能，可即查即繳，提供ParkPay用戶更全面的繳費服務，提升App開啟率及客戶黏著度。

「KGI inside」再下一城，新增果果家庭與ParkPay夥伴 。圖／凱基銀...
「KGI inside」再下一城，新增果果家庭與ParkPay夥伴 。圖／凱基銀行提供
分享

凱基銀行數位金融人工智慧

相關新聞

新台幣早盤貶3.2分

2018-05-03 11:22

投顧：聯準會維持基準利率不變 暗示緩升息立場

2018-05-03 10:50

法人：高收益債市基本面健康 留意布局機會點

2018-05-03 10:39

新台幣開盤貶2.2分 為29.780元

2018-05-03 09:15

ATM集點民眾最愛小7購物金 中信每月發出30萬筆

2018-05-03 05:57

名家觀點／FinTech將翻轉保險政策

2018-05-03 01:33

台幣何時止貶 盯三指標

2018-05-03 01:19

外資撤出 台幣爆量貶1.53角

2018-05-03 01:02

美元強勢…台幣重貶 可能回測3字頭

2018-05-02 23:22

經濟解析／新台幣貶幅近一年最大 匯市發生什麼事？

2018-05-02 21:58

新台幣重貶1.53角 單日貶幅逾1年最大

2018-05-02 16:27

新台幣午盤 重貶1.14角

2018-05-02 12:30

國銀OBU洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳

2018-05-02 10:58

國家洗錢風險首發表 本國銀行及OBU被評非常高弱點

2018-05-02 10:12

新台幣開盤 貶值6.5分

2018-05-02 09:35

美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算

2018-05-02 09:09

員工薪資 土銀爭取調漲

2018-04-29 01:21

土銀活化資產 擬異業結盟

2018-04-29 01:21

最有實權金控總座 王銘陽120天改革解密

2018-04-27 09:43
看更多

熱門文章

經濟解析／新台幣貶幅近一年最大 匯市發生什麼事？

2018-05-02 21:58

他稱繳稅13萬無感 網友紛打臉：賺那麼少還炫耀

2018-05-03 10:05

蘋果財報 看到台廠三隱憂

2018-05-03 00:59

癌細胞惡化轉移基因 中研院找到了

2018-05-02 13:40

星宇航空：2024年底 機隊24架逾20航點

2018-05-02 21:02

鄭崇華：能原政策走錯路

2018-05-03 02:07

高雄尖美百貨112專櫃2235萬拍出 內部曝光

2018-05-02 16:33

新台幣重貶1.53角 單日貶幅逾1年最大

2018-05-02 16:27

台灣賄賂貪汙與智財盜竊發生率 高於全球亞太

2018-05-03 05:58

新台幣午盤 重貶1.14角

2018-05-02 12:30

報稅新利多 扶養孫子女符合條件可扣稅

2018-05-02 16:44

發展綠能 每度電價將貴0.27元

2018-05-03 02:07

外資撤出 台幣爆量貶1.53角

2018-05-03 01:02

離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56

政院防洗錢 揭露八大樣態

2018-05-03 02:07

新MacBook恐遲到 台廠有壓

2018-05-03 01:22

經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商

2018-05-02 12:54

主題旅遊夯 冒險團、蔬食團爆紅

2018-05-03 00:52

台幣何時止貶 盯三指標

2018-05-03 01:19

臉書VR新機開賣 供應鏈樂

2018-05-03 01:28

美元強勢…台幣重貶 可能回測3字頭

2018-05-02 23:22

ATM集點民眾最愛小7購物金 中信每月發出30萬筆

2018-05-03 05:57

PET輸美 反傾銷稅9%起跳

2018-05-03 01:58

旺宏控東芝侵權 在美初判遭駁回

2018-05-02 14:33

NB市場成熟 仁寶、英業達逆勢突圍

2018-05-03 01:23

不賣都是錯 顏炳立：董娘賠千萬出場是對的！

2018-05-03 11:51

聯電獨董 請來徐爵民

2018-05-03 02:05

Vivo在台發表 首款隱形指紋手機

2018-05-02 16:46

OBU…「非常高弱點」行業

2018-05-03 02:07

名家觀點／FinTech將翻轉保險政策

2018-05-03 01:33

大咖分析師 看好蘋果新機行情

2018-05-03 01:30

遠東新等台廠輸美PET樹酯遭判反傾銷稅

2018-05-02 13:03

中華電以戰止戰 客戶回流

2018-05-03 00:52

星宇航空成立 加速徵才

2018-05-03 02:07

再接再厲 竹風電力伺機爭取第3階段競標

2018-05-02 19:31

4月推案爆量買氣驟減 專家：價格戰恐再起

2018-05-03 10:46

加密貨幣洗錢防制 實名制是共識

2018-05-02 14:42

強化董事會 聯電升級戰力

2018-05-03 02:05

能源轉型推綠能 2025年每度電影響0.27元

2018-05-02 13:10

金車噶瑪蘭世界烈酒賽 9面雙金牌4金牌

2018-05-02 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top