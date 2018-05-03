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偏好高收益債？ 新興高收債報酬和成長空間更勝一籌

2018-05-03 05:57聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣投資人對高收益資產情有獨鍾，統計近10年來，全球高收益債的利率水準逐步下滑，但新興高收益債表現突出。摩根投信指出，近年新興高收益債急起直追，主要是新興市場國家政府公債殖利率高於已開發國家，成為吸引追求收益投資人的最大亮點，且根據統計，過去20年，新興市場高收益債券總報酬有15個年度高於一般高收益債。

摩根新興市場高收益債券基金經理人郭世宗表示，新興市場高收益債目前的到期收益率為7.15%，比起全球高收益債的6.75%更佳，加上新興高收益債市正處於成長期，目前整體市值僅有2720億美元，相較於全球高收益債逾兆美元的整體規模，未來還有相當大的成長空間。

郭世宗解釋，新興高收債還有一個好處，就是能參與全球各新興市場的成長契機，由於新興高收債主要投資標的為全世界新興國家、企業發行的美元計價債券，相較全球高收債主要投資於美國和歐洲，新興高收益債的投資範圍更廣，選擇性更多元。

郭世宗指出，過往投資人會憂心新興高收益債的違約風險，不過，新興市場的經濟體質與金融海嘯前已不能同日而語，根據預估，2018年新興市場國家GDP成長率平均能達到4.9%的水準，且後市看升，相較之下，已開發國家的GDP成長率僅落在2%左右，使得兩者間差距持續擴大。

再者，郭世宗分析，隨著已開發國家貨幣政策逐步正常化，以及財政政策推升殖利率走勢等，利率風險保護成為固定收益投資的首要課題，由於新興高收益債的到期殖利率為債券市場最高，更有能力抵禦升息環境，為債市投資新選擇。

信用風險是為債券投資的另一個課題，郭世宗表示，若投資人希望以更穩健的方式參與，不妨聚焦投資於新興市場政府公債，有助降低企業營運狀況帶來的信用風險影響，統計2007年以來歷史資料，每當系統風險升高期間，新興市場政府公債下檔保護表現相較於企業債更佳。

對於投資人擔心的新興國家匯率風險，郭世宗認為，若想單純參與新興市場國家的經濟成果又要避免匯率波動風險，此時選擇投資「美元計價」的新興高收益債，有助降低匯率波動影響，又不漏接各新興市場的成長契機，為較佳選擇。

新興市場債券匯率

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