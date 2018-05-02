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國泰金獲頒遠見CSR 唯一雙首獎成亮點

2018-05-02 20:27經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金控於2018《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「CSR年度大調查─金融組」摘下楷模獎，更憑藉「國泰綠色金融源動力計畫」與「國泰寶寶安心成長計畫」一舉榮獲環境友善組、幸福企業組雙首獎殊榮，成為最大亮點，亦為歷年來首見單一公司獲得傑出方案組雙首獎。

國泰金副董事長陳祖培表示，國泰全體動員，在企業永續的道路上不斷精進，持續以國際高標準自我要求，並積極引領產業前進，達成企業與社會、環境共榮發展的目標。將三大營運引擎「保險」、「銀行」、「資產管理」，對接「永續保險原則」、「赤道原則」、「責任投資原則」。等國際永續金融架構，展開全面深化工程，並與國際永續發展目標（SDGs）接軌，將核心職能的觸角擴展至環境、社會、公司治理的每一個層面，朝著「亞太最佳金融機構」的目標邁進，創造永續經營價值。

「國泰綠色金融源動力計畫」從光電融資、赤道原則簽署、離岸風電融資到責任授信的擴展，發揮金融業職能之己力串連眾人之力，朝「綠色金融引領，共創永續未來」的願景邁進，獲頒發環境友善組傑出方案首獎之肯定。自2011年成功推出全台第一件光電融資後，國泰世華累計至今已核貸超過1千座電廠，亦是台灣首家赤道銀行，進而於2016年主導完成國內首件離岸風力發電專案融資，成為國內提供綠能融資服務的銀行先驅。

國泰世華銀行員工遍布全台，其中逾7成為女性員工，為讓婚育年齡女性員工能更安心工作，同時提高員工留任穩定度，打造「國泰寶寶安心成長計畫」。除從多元面向陪伴媽媽員工從懷孕、生產到育兒，結合職場醫護職能，給予全方位醫療照護協助的暖心關懷外，更運用職業安全衛生領域專業資源，規畫0-12歲孩童各階段全齡發展照顧的貼心課程，再用心規畫創新豐富的親子系列活動，在長達12年的育兒陪伴時光中，鼓勵同仁追求家庭與工作平衡，獲頒發幸福企業組傑出方案首獎肯定。

國泰金為本屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎最大亮點，國泰金陳祖培副董事長（右五...
國泰金為本屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎最大亮點，國泰金陳祖培副董事長（右五）及國泰世華銀行李偉正總經理（右六）出席頒獎典禮並與團隊合影。圖／國泰金提供。
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