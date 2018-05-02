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經濟解析／新台幣貶幅近一年最大 匯市發生什麼事？

2018-05-02 21:58經濟日報 記者陳美君╱台北報導

新台幣匯率。 圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率。 圖／聯合報系資料照片
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外資在股市殺聲震天，連八日賣超金額突破600億元；匯銀主管指出，外資賣超台股後並無駐足意願，2日匯市湧現一波外資撤出潮，使新台幣賣壓沉重，終場重貶1.53角，以29.758元作收，終結連兩升並創今年新低，總成交量16.22億美元，為逾一周來最大，新台幣單日貶幅0.51%，為逾一年最大。

匯銀主管估計，2日外資匯出金額約5~8億美元。

國際美元2日漲勢猛烈，非美貨幣走勢全盤皆墨。央行資料顯示，新台幣2日對美元貶值0.51%，貶幅落後主要貿易對手國韓元的0.75%；且不只台、韓，星幣也重貶0.78%、日圓貶值0.49%、人民幣貶幅0.26%。

受外資撤出潮影響，新台幣匯率盤中一度重貶1.8角，隨後因出口商逢高拋售美元，貶值金額縮減至1.53角後報收。

「外資都在搶美元啊！2日連續第八天賣超股市了，看來台股還沒止瀉，外資賣股後也確實撤了」，匯銀主管說。

匯銀主管分析，外資把亞股當成提款機，台股指數仍有下探可能，估計新台幣匯率短期易貶難升。不過，美國聯準會FOMC會議結論將在周四凌晨出爐，市場也將其列為新台幣後勢的重要觀察指標。

匯銀主管還說，相較於外資在台北股匯市大力倒貨，央行2日盤中僅蜻蜓點水般釋出美元，避免市場貶勢失控。

展望新台幣匯率後市，資深外匯交易員說，新台幣匯率2日盤中重貶1.8角，最低貶至29.785元，29.8元關卡觸手可及。

「美元炙手可熱，新台幣仍有補貶可能，但若要重返『3』字頭，要先過29.8元這一關」，匯銀主管說。

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