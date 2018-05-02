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公司治理2.0 證交所辦論壇教你怎麼做

2018-05-02 18:54中央社 台北2日電

金融監督管理委員會啟動「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，宣告資本市場進入公司治理2.0時代，台灣證券交易所與櫃買中心舉辦論壇，向上市櫃公司說明重要內容。

證交所將在5月8日舉行「新版公司治理藍圖高峰論壇」，除邀請金管會主委顧立雄致詞外，並由宏碁集團創辦人兼榮譽董事長施振榮發表專題演講，證交所公司治理中心也將簡介最新版公司治理藍圖重要內容。

證交所表示，公司治理在全球化經濟發展下扮演舉足輕重的角色，也是企業營運能否永續經營的關鍵，為能迎接全球化的挑戰，企業更有必要透過培養良好的公司治理文化，建立透明及可信賴的資訊揭露機制，平衡股東、員工、客戶及利害關係者間的利益、尊重小股東權利、建立公司股東與經營者對話觀念並強化相關法令規章遵循，進而發展永續經營的概念與機制。

證交所指出，公司董事會及獨立董事需要在監督和諮詢能力扮演更積極主動的角色，解決企業營運可能面臨的各項策略問題，論壇也邀請到台北科技大學智慧財產權研究所教授陳春山、穩懋董事長陳進財、國泰金控總經理李長庚、世界先進獨立董事劉文正及光寶科獨董薛明玲與談。

證交所表示，與談者將分享經營者面對全球化挑戰下，如何因應環境變化調整公司治理策略及實務上面對的問題，以及公司應如何提供協助，提升獨董對公司貢獻等多元觀點交換意見。

證交所股東

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