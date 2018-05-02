新台幣午盤 重貶1.14角

相關新聞
國銀OBU洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳2018-05-02 10:58
國家洗錢風險首發表 本國銀行及OBU被評非常高弱點2018-05-02 10:12
新台幣開盤 貶值6.5分2018-05-02 09:35
美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算2018-05-02 09:09
投信投顧經營全委 鬆綁2018-05-02 01:19
退休董總回任顧問 須揭露2018-05-02 01:19
銀行出招 監控比特幣服務業2018-05-02 01:19
金控法說起跑 玉山先發2018-05-02 01:19
央行定存單餘額 逼近8兆2018-05-02 01:19
兆豐法遵預算 紐行占58%2018-05-02 01:19
八公股銀衝獲利 深耕美國2018-05-02 01:19
法遵費暴增 多數公股銀行 在美仍獲利2018-05-01 22:44
老美太難搞 海外銀行法遵成本大增2018-05-01 22:41
比特幣擺盪交易量腰斬 中小型礦工退場2018-05-01 13:34
台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？2018-05-01 10:00
員工薪資 土銀爭取調漲2018-04-29 01:21
土銀活化資產 擬異業結盟2018-04-29 01:21
最有實權金控總座 王銘陽120天改革解密2018-04-27 09:43
熱門文章
莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？2018-05-01 14:56
公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知2018-05-01 21:57
台積電南京廠16奈米量產 只花20個月2018-05-02 00:24
台塑敦北總部都更 市值估828億2018-05-02 00:47
寒舍總裁年收不到4000元？ 蔡辰威欠債打官司稱靠家人養2018-05-02 10:35
自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時2018-05-01 15:45
美中貿易戰 燒旺虛擬貨幣、挖礦供應鏈2018-05-02 00:58
美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算2018-05-02 09:09
六都4月交屋潮少了 新北交易量最大2018-05-02 06:34
勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國2018-05-01 16:21
報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅2018-05-01 17:47
影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了2018-05-01 15:55
賣壓王不怕多殺多？ 三峽北大有人轉手賺近600萬2018-05-02 11:14
台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認2018-05-01 23:45
牌照稅交了沒？ 5月2日前繳交免罰2018-05-01 17:38
敬鵬平鎮廠停工 16時重訊說明2018-05-01 14:52
影／五一勞動節報稅去！稽徵所人潮滿滿2018-05-01 17:51
台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖2018-05-02 00:47
到高雄國稅局報稅 這幾天有加班服務2018-05-01 17:31
除了星宇 近半年還有這兩家航空公司獲准籌設2018-05-01 16:48
中嘉又喊賣 土洋聯盟搶標2018-05-02 00:49
敬鵬：平鎮部分停產 P5廠已復工2018-05-01 16:13
蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害2018-05-01 21:25
科技轉亮點 聯發科最感熱2018-05-01 13:34
轉帳提款出狀況 王道銀行：問題已解決2018-05-01 20:45
多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發2018-05-01 13:44
美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天2018-05-02 00:19
比特幣擺盪交易量腰斬 中小型礦工退場2018-05-01 13:34
車電晶片新藍海 台廠商機來電2018-05-01 13:34
八公股銀衝獲利 深耕美國2018-05-02 01:19
挖礦族 不確定性升高2018-05-01 13:34
陸搶市 台顯卡、主板廠迎戰2018-05-01 13:34
金控法說起跑 玉山先發2018-05-02 01:19
報稅首日出狀況 自然人憑證系統大當機2018-05-01 22:48
北車美食街 經營權搶手2018-05-02 01:12
綜所稅申報 首日17.7萬餘件完成申報2018-05-01 21:07
銀行出招 監控比特幣服務業2018-05-02 01:19
投信投顧經營全委 鬆綁2018-05-02 01:19
國際餐飲巨頭 登台搶市2018-05-02 01:12
Mac報稅不卡了 實測5分鐘內可完成2018-05-01 17:08
留言