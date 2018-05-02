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獨／教育部說謊鐵證在這！ 郭旭崧也任薪酬委員

今年稅制六大改革 圖解基本生活費不課稅

新台幣午盤 重貶1.14角

2018-05-02 12:30經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天午盤以29.719元兌1美元，貶值1.14角暫收，成交金額為5.51億美元。

反映國際美元走強，亞洲貨幣今天普遍弱勢格局；新台幣今天開低走低，早盤以29.670元兌1美元，貶值6.5分開出，盤中最低來到29.719元兌1美元，最高則是29.660元兌1美元。

新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照
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日圓中午來到109.71兌1美元，韓元則在中午來到1074.2附近。

新台幣日圓

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