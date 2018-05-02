六都4月交屋潮少了 新北交易量最大

2018-05-02 06:34 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



六都會區分別公布「4月份建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市3909戶，六都交易量為14943戶。報系資料照 記者陳美玲／攝影 分享 facebook 六都會區分別公布「4月份建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市3909戶，六都交易量為14943戶。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，4月六都交易量比上月減少14%至38%之間，整體平均減少約20%，減少幅度不小，其中台北市減少38%最多，新北市減少19%居次，主要因素為3月部分區域大批新屋交屋潮墊高比較基期，若以實際市況觀察，二手房買氣延續3月氣氛，維持今年第一季微溫復甦的趨勢。不過，之後房價能否受買方市場接受，才是交易量能否回溫的關鍵。

謝志傑分析，今年六都第一季交易量統計比去年同期增溫10.8%，第二季能否維持復甦走勢，屋主在價格上需保有彈性，上半年交易量才有機會維持年增率一成的增長邁進。

此外，外部經濟環境變數需多留意，包括美元轉強影響投資資金波動，美國連續升息恐牽引國內啟動升息，以及近年屋主申請貸寬限期到期等影響，估計市場上仍有不少資金需求變現而大幅讓利的交易情況發生。

謝志傑提醒，未來房價盤整態勢續行，加上部分新成屋餘屋出清，屋主須密切留意周邊成屋交易行情的波動，恐有大幅讓利的個案增加，將影響區域成交行情比較，建議審酌市況把握有誠意的買方購屋機會。