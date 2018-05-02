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LINE擅改隱私設定 銀行憂影響LINE Pay

2018-05-02 00:50經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

在台灣有1,800萬名用戶的社群軟體LINE，擅自把「隱私設定」裡頭，「外部應用程式存取」的預設值，從「拒絕」更改為「一律允許」，成為晚間許多LINE群組的撻伐焦點。銀行主管坦言，擔心民眾的憤怒會影響到LINE Pay的使用意願。

LINE Pay在2016年底首次與中國信託銀行發行聯名卡，包含信用卡與簽帳金融卡兩種形式，短短不到一年，發卡量合計突破100萬張；台新銀行今年3月底也推出，全家便利商店可用LINE Pay綁定台新信用卡刷卡；新光銀行也有LINE Pay綁定該行三類信用卡，6月底前享最高2.1%現金回饋、每月最高回饋300元的優惠。

越來越多銀行的信用卡與簽帳金融卡可讓LINE Pay綁定，卻出現LINE擅自更改隱私設定預設值的消息。民營銀行信用卡部門主管坦言，擔心怒火蔓延。

網友好心人晚間就在群組張貼訊息：「最近LINE更新個資，大家快去改設定~趕快更改Line裡"隱私設定＂內"外部應用程式存取"內的設定，小心你的隱私已被偷走，而且點進去後已經被系統預設為"一律允許"，故請大家改為~"拒絕"」。

由於好心人張貼的訊息並非無的放矢，網友美美生氣地回應：「Line真的很爛！我覺得它的安全性大有問題，尤其是line pay。」

網友橘子也說，「怎麼可以直接開放啦⋯⋯」

網友小書接口：「所以說他們很爛啊！」

LINE擅自更改隱私設定的預設值，「一律允許」個人資料被存取。(取自網友張貼訊息...
LINE擅自更改隱私設定的預設值，「一律允許」個人資料被存取。(取自網友張貼訊息)
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LINE信用卡全家便利商店

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