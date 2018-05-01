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退休董總回任顧問 保險證券業擬明年強制揭露

2018-05-01 20:44中央社 台北1日電

繼銀行業後，金融監督管理委員會擬要求證券業、保險業自明年起，揭露回聘退休董事長、總經理擔任顧問的酬金、聘僱目的以及權責劃分等資訊。

金管會今天預告修正「證券發行人財務報告編製準則」、「證券商財務報告編製準則」、「期貨商財務報告編製準則」、「公司制證券交易所財務報告編製準則」、「公司制期貨交易所財務報告編製準則」及「期貨結算機構財務報告編製準則」、「保險業財務報告編製準則」部分條文草案。

現行金融業需彙總揭露董總薪酬等資訊，金管會參考日本東京證券交易所修訂的公司治理實務守則，進一步要求保險及證券業明年起，彙總揭露對象擴及退休董總回任顧問，且當保險及證券業財務未達一定要求時，需個別揭露退休董總回任顧問酬金、聘用目的、權責劃分、酬金占稅後純益的比例等相關資訊。

根據證期局統計，目前已有全泰、石橋、富隆以及台中銀共4家證券商有個別揭露董監酬勞，至於銀行業以及保險業，目前都沒有個別揭露董總酬勞。

另外，保險局表示，目前共有7家保險公司回聘9位退休董總擔任顧問，其中，壽險有1家回聘2位董總任顧問，另外，有6家產險公司回聘7位董總擔任顧問；至於證券業，金管會仍在統計了解中。

至於未來是否進一步要求上市櫃公司揭露回聘退休董總酬金等訊息？證期局副局長周惠美表示，上市櫃公司已可自願揭露回聘退休董總擔任顧問的資訊，另外，鄰國日本也是採自願揭露的方式，因此，目前上市櫃公司仍採自願揭露的方式。

同時，為督促保險業、證券業落實維護員工權益，要求揭露對勞動檢查結果違反勞動基準法相關事項。

金管會於3月底預告修正「金融控股公司年報應行記載事項準則」、「銀行年報應行記載事項準則」、「票券金融公司年報應行記載事項準則」及「金融業募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文，要求銀行、金控及票券業自明年起揭露退休董總回任顧問的酬金等相關資訊。

根據金管會統計，共有8家銀行回聘退休董總擔任顧問，分別是華泰、台北富邦、元大、第一、高雄、兆豐、瑞興和板信，前6家各有1位，後兩家則各有2位，總共10人，而瑞興有1位顧問支領酬金、另1位沒有。

至於票券業，共有3家票券商回聘4位退休董總，分別是大中、國際及合庫票券，其中合庫2位，其餘均1位。

退休保險金管會

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