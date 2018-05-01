多明尼加斷交 我金融業總曝險5.32億元

2018-05-01 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



多明尼加今（1）日宣布跟台灣斷交，金管會表示，我國金融業在多明尼加的總曝險金額僅新台幣5.32億元，對我國金融業影響不大。

金管會國際業務處長賴銘賢表示，我國跟多明尼加目前沒有互設金融機構據點，目前銀行總曝險1,500萬元，保險業投資5億1700萬元，合計僅5.32億元，對我國金融業影響不大。