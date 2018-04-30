慶富案掃到金融業 公司治理 前5%少一半

2018-04-30 23:37 中央社 台北30日電



台灣證券交易所公布第四屆公司治理評鑑結果，金融業入選排名前5%家數從去年的11家驟減至5家，證交所主管透露，慶富案拖累不少金融業的公司治理表現。

去年在第三屆公司治理評鑑中，擠進排名前5%的金融業包括彰化銀行、中壽、統一證、華南金控、富邦金控、開發金控、玉山金控、元大金控、台新金控、國票金控及第一金控，不過今年僅剩中壽、富邦金、玉山金留在榜內，新增京城銀行、國泰金控，在前5%的43家上市公司中，占比大幅降低。

證交所主管表示，造成金融業公司治理大退步的原因，與慶富案難脫干係，包括彰銀、華南金、第一金都遭慶富案掃到，重創去年獲利，元大金雖未參與聯貸案，但慶富透過元大銀匯款至澳門，也遭到金融監督管理委員會糾正。

彰銀今年初爆發東莞分行主管收受回扣案，涉案主管遭記兩大過免職；台新金今年為了反制寶佳進入董事會，提高董事當選門檻，將董事席次自9席降至7席；這兩件今年金融業發生的大事，公司治理評鑑結果也即時反應，直接遭到扣分處置。

此外，股王大立光公司治理評鑑再退步，從第三屆排名前36%至50%退至第四屆的前51%至65%，證交所表示，公司治理評鑑並非絕對分數的概念，若上市公司未持續精進公司治理的透明度，排名就會不進則退。