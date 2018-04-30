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全台「最爛夜市」出爐！ 網友票選第1名不意外

影／ 助保險業創新 顧立雄：成立保險聯合資訊中心

2018-04-30 14:23經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

金管會主委顧立雄，今(30)日至立院財委會備詢，會前受訪表示，將會成立保險聯合資訊中心，利用大數據資料庫，協助保險業者開發保單，發展保險業的金融創新。

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
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