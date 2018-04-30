全家攜台灣大 推「Wali x 全家」聯名會員好康

2018-04-30 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家（5903）與台灣大（3045）攜手衝刺會員經濟，推出「聯名會員」創新服務。全家表示，即日起消費者在Wali APP綁定「Wali x全家」聯名會員，當使用Wali手機悠遊卡在全家便利商店消費，就可同時享有全家會員、UUPON雙重集點便利性，以及全家咖啡寄杯跨店取等多樣聯名會員的服務與好康。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清表示，會員經營為全家新零售的關鍵策略之一，此次與電信業者合作，希望能透過不同會員加值服務，發揮黏客效益吸引消費者。全家目前會員數已突破500萬，此次推出的會員聯名服務，為全家與電信產業的全新合作模式，除了可望成為全家會員新成長動能，更希望透過行動支付便利性，帶給消費者更佳的消費體驗。

台灣大副總詹兆源表示，行動支付結合通路會員優惠將是行動支付的必然趨勢，消費者使用行動支付時，店家可以即刻辨認出會員身分並給予專屬優惠，不需要再請消費者掏出會員卡或報電話號碼，透過支付工具讓店家能在第一時間提供個人化服務，消費者也能在第一時間獲得最佳服務，是雙贏的服務體驗。

台灣大Wali智慧錢包擁有超過百萬的用戶數，結合全家便利商店遍佈全台3,000多家店點，跨界聯手經營聯名會員，除了提供便利支付與優惠之外，也帶動全新的通路消費服務體驗。