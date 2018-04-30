元富證走入鄰里 辦免費聯合諮詢講座

2018-04-30 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



為了拉近與鄰里鄉民間的關係，元富證券世貿分公司昨（29）日與西村里辦公室、中興里辦公室合作，在西村里活動中心舉辦《元富幫您掌握人生下半場！家庭法律與稅務理財計畫》免費聯合諮詢講座，邀請元富證券財富管理部協理吳韋潔、文則法律事務所負責人楊嘉文律師、立全國際會計師事務所所長靳知勇會計師，提供全方位的專業諮詢服務，為民眾解決家庭法律、稅務和理財問題。

元富證券經紀部副總趙國賢表示，現在是講求大數據、便利、快速的數位金融時代，元富也順應金融科技的發展趨勢，積極推出各種電子交易和行動下單工具，滿足客戶各種需求，如日前推出的「智能行動選股APP」，提供多元化策略選股功能和直覺性的操作介面，短短兩個月就超過2萬名行動用戶下載使用，深獲得市場熱烈好評。

除了順應數位化金融服務，元富認為越是強調數位和機器人的時代，人與人之間的交流和溫度將更為需要。