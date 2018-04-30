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首報族免驚！5月報稅懶人包 教你輕鬆精打細算

新台幣開盤升3.1分 為29.605元

2018-04-30 09:18中央社 台北30日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以29.605元開盤，升3.1分。

新台幣兌美元開盤交易區間為29.605元至29.595元。

新台幣美元匯率外匯

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