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財部建議 公股漸進推動

2018-04-30 06:54經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

公股金融機構董事席次多數是15席，依金管會推動自然人董事的規劃，公股金融機構須增加的自然人董事相對多，財政部上周向金管會建議，希望能採逐步推動方式。

有關官員表示，目前八家公股金融機構資產規模都在兆元以上，依照金管會規劃，除了可能排除的兩家國營台灣金及土銀外，其餘六家都須適用標準較高的自然人董事規定。

以目前這六家公股金控及銀行的董事席次來看，未來須再增自然人董事（專業董事），合計就有15人，遠超過十家民營金控及銀行須增加的十人。

其中兆豐金、合庫金、第一金及台企銀，目前董事席次均15席，未來自然人董事須有六席，扣除目前三席獨董後，分別要再增三席自然人董事。

彰銀董事九席，須有四席自然人董事，扣除獨董須再增一席；有19席董事的華南金，則須再增二席。

若以自然人董事（含獨董）在董事會的比重來看，兩家公民共治的公股金融機構，彰銀比重最高達44%，華南金則是31%，未達關鍵的三分之一。

金融業者表示，自然人董事選上後任期三年，不一定聽公股的，公股也換不掉，未來在配合政府政策執行上，會有難度，而且依照立法院決議，公股不能投票支持非公股，如何選舉是另一問題。

有關人士表示，金管會上周找財政部溝通時，對於泛公股，金管會希望公、民股適用相同規定，財政部也向金管會建議，盼採逐步推動方式，以利公股金融機構調整。

金管會彰銀華南金

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