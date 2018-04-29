全球人壽揪民眾一起用瑜珈做公益 締造金氏世界紀錄

2018-04-29 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



持續關注健康及弱勢孩童議題的全球人壽，結合公益、瑜珈及金氏世界紀錄等3大元素，邀請所有愛運動護健康、愛公益的民眾，揪親人好友一起參加「因為愛‧萬人瑜珈」活動，於今天在中正紀念堂兩廳院廣場熱烈登場，在現場逾千人參與者齊心合力下成功挑戰「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄，並捐出部分報名費，共20萬元，給忠義基金會幫助失依兒童成長。

全球人壽董事林文惠出席活動時表示，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌精神，持續打造「一份公益，多方得利」的公益善循環模式，落實企業社會責任，這次更結合運動、公益及金氏世界紀錄等三大元素，締造「愛」的金氏世界紀錄，相信是讓大家難忘的一天，也讓失依兒感受到溫暖與愛，幸福成長。

董事林文惠也進一步指出，現代人常常工作家庭兩頭燒，瑜珈對身體而言是很好的紓壓方式，可由內而外的放鬆，讓忙碌的民眾透過簡單的方式，就能多愛自己一點，「愛護健康，也是對家人的責任」；同樣地，我們也鼓勵同仁多多報名共襄盛舉，協助同仁做好健康管理，打造有口皆碑的運動企業，持續朝「以人為本，幸福企業」的目標邁進。

活動當天愛心大使劉真及知名的瑜珈教練Annie一同帶領長官及報名的民眾齊做一分鐘以上的弓箭步，讓民眾體驗瑜珈放鬆身心靈的樂趣。劉真第一次參與挑戰金氏世界紀錄，笑說：「能夠與大家一起將世界紀錄留在台灣，看著挑戰成功那一刻全場歡聲雷動，彼此擁抱鼓勵，真的是太美好的回憶了。」

首次挑戰帶領萬人瑜珈的Annie教練則透露，這次帶領萬人瑜珈是教練生涯中很大的挑戰，希望讓大家透過這次活動，能敞開瑜珈的大門，替生活增添色彩，把愛帶給身邊的人。