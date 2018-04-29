員工薪資 土銀爭取調漲

2018-04-29 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



公教人員年金改革7月上路，台銀、土銀、輸出入銀行員工13%優惠存款利率將配合調降，土銀董事長凌忠嫄昨（28）日表示，有關13%落日問題，取決於政府態度，行政院已同意土銀薪資待遇調整與軍公教調薪脫鉤，希望爭取改革後多出來的津貼可當作在職員工調整薪資的激勵工具，爭取明年再加薪。

土銀昨日舉行春季健行，凌忠嫄被詢問13%落日問題時強調，「無論哪些配套可以慢慢談，不可能一次到位，循序漸進最好」。