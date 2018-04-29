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土銀活化資產 擬異業結盟

2018-04-29 01:21經濟日報 記者葉憶如／台北報導

土地銀行暨土銀保經昨舉辦北區員工春季健行，董事長凌忠嫄（後排左三）與各級主管合影...
土地銀行暨土銀保經昨舉辦北區員工春季健行，董事長凌忠嫄（後排左三）與各級主管合影。 土銀╱提供
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一向具房市指標的土銀土建融資前三月持續成長，土銀董事長凌忠嫄昨（28）日表示，今年房市量增價跌，整體來說持平，因此除了要保持不動產融資銀行龍頭市占率11%外，也要推動非利息商品、財富管理業務，儘快解決資本額不足的競爭力問題。

在全台舊行舍資產活化方面，打算採異業結盟再利用方式增加坪效，目前正洽談中，不便透露太多。

前中央銀行總裁彭淮南退休前提出警語，希望政府對台銀、土銀要鬆綁，以免規模太小，走不出去。土銀去年底資本額僅650億元，在國銀中相對偏小，凌忠媛希望財政部明年再撥發100億元增資，因為很多業務需要資本作後盾，否則風險性資產或轉投資會有很大限制。

至於是否會跟純網銀合作，凌忠嫄誠實地回答，「我們自己最大問題就在資本額不夠」，未來若較厚實，可以討論，「目前是沒有被洽詢」。

凌忠嫄說，今年要加強非利息收入的成長；她並大力推薦外幣定存，5月開始將大幅提升包括美元1年期利率從2.1%調高到2.4%，人民幣大宗新資金甚至上看3.8%，今年美元部位將大幅提高，去年75億美元今年前四月已超過80億美元。土銀主管補充，去年財富管理手續費收入比重約三成，今年目標希望可以再成長23%。

針對舊行舍資產活化計畫，凌忠嫄說，希望跟企業結盟，正洽談中。土銀全台有150個分行據點，一半是自有行舍，面積有些較大，有發揮的空間，尤其是老行舍人數變少，有些空間閒置，不是要裁撤據點，但可考慮再利用，例如金管會說券商可開咖啡廳等，朝「異業結盟增加坪效」方向規畫，已有合作對象，正在洽談中，不方便透露太多。

土銀財富管理房市

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