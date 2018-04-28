美元轉強 買美元定存可賺匯差與利差

2018-04-28 15:56 中央社 台北28日電



美元開始轉強，民眾現在存美元，有機會同時賺匯差與利差。近期多家銀行推出美元優利定存，其中土地銀行網銀提供單筆1000美元、年利率2.2%的優惠專案，小資族也可輕鬆投資。

土地銀行表示，自5月1日起至5月31日止，民眾透過土銀的網銀辦理美元定存，只要單筆1000美元，即可享有6個月期以上、年利率2.2%的美元高利定存；若由臨櫃辦理，以「新台幣結購外幣存款」、他行「外幣匯入匯款」等新資金達10萬美元以上，更可享6個月、9個月及一年期年利率2.5%的高利美元定存。

土銀主管表示，目前許多銀行都有推出美元定存，利率雖然也不錯，但通常是短天期，例如兩週、一個月期，土銀則是提供最長一年期定存，利率最高達2.5%，相當具有競爭力。隨著美國公債殖利率上揚，美元開始升值，民眾現在開始存美元，有機會同時賺到匯差與利差。

另外，土銀也針對人民幣推出「人民幣外匯定期存款優惠專案」，臨櫃2萬人民幣以上，網銀5000人民幣以上，6個月期年利率為3.3%，一年期年利率達3.5%。若以土銀6個月期以上新台幣定存中途解約轉存一年期人民幣定存，單筆達2萬人民幣以上，更可按年利率3.8%固定計息。