3%回饋「繳稅神卡」今年缺席 刷卡繳稅靠5大利多撐盤

2018-04-28 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



5月到了，又要報稅了。可惜，今年信用卡市場，沒有像去年中國信託商銀LINE Pay卡這種連繳稅都能回饋3%的「繳稅神卡」。不過，Money101金融產品比較網還是整理出刷卡繳稅5大利多；除了全免手續費、分期還款零利率優惠，還是有部分信用卡，提供卡友繳稅賺紅利點數優惠。

Money101.com.tw表示，去年中信LINE Pay卡首年「全產業」加碼回饋，連繳稅都能回饋3%，一舉成為去年的繳稅神卡，去年中信卡在6月也刷出、單一銀行單月信用卡簽帳金額548.37億元的史上新高紀錄，今年在欠缺「繳稅神卡」加持下，該紀錄可能無法被打破。

不過，Money101.com.tw董事總經理周純如指出，用信用卡繳稅還是有5大利多。首先，大半銀行幾乎都提供刷卡繳稅「免手續費」，這是刷卡繳稅優惠基本盤，包括國泰世華、中信、玉山、富邦、永豐、兆豐、凱基、台企銀、日盛、陽信、三信、華泰等都免收手續費；但要注意，有銀行可能會規定須「一次付清」才免手續費，持卡人還是得先弄清楚。

其次、稅款分期還款「零利率」優惠。周純如表示，若稅款金額較大，可考慮分攤在未來3到12個月逐月還款，以減輕壓力。若要申請分期零利率還款，要注意銀行的設定條件，例如稅金門檻須達到多少，還有是否須在當月須先有「新增一般消費」或「須為銀行存戶」等。像中國信託就不限稅額、可分6期零利率還款；凱基銀則規定，若是銀行存款戶，可獲8期零利率還款優惠。北富銀則是繳稅單筆金額滿1萬元、可選擇分3期或6期零利率還款優惠。

第3、繳稅還能賺紅利點數、購物金。稅款因為不屬於一般消費，多數銀行都不提供卡友繳稅還可累計點數或現金回饋，也有銀行提供繳稅專屬優惠，像國泰世華卡友只要繳稅後「登入TreeMall」，就有500元購物折價券；華南超級點數卡繳稅達3萬並登錄，送OPENPOINT點數3萬點、或5到6月刷卡一般消費金額高於繳稅金額，就可累積紅利點數，最高5,000點；華泰銀行則是每20元稅額可累積1點紅利，上限500點。

第4、繳稅抽獎。國泰卡友繳稅，可抽萬元抽獎金，中信LINE Pay卡友每千元稅金可抽萬點LINE Points與LINE迷你燈，總計將送出百萬LINE Points，富邦MasterCard繳稅可抽飯店住宿券以及藍芽耳機。台新今年則祭出「邀請新戶」策略，推出國泰航空聯名卡、太陽／玫瑰卡新戶才有的繳稅優惠，如同第二重首刷禮。

第5、可以紅利點數折抵稅費，例如遠東銀行可以每4點HAPPY GO點數折抵1元稅費，且無折抵上限。