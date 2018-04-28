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台幣逆勢升值 終結連五貶

2018-04-28 00:42經濟日報 記者陳美君╱台北報導

新台幣昨（27）日終場升值6.9分，收29.636元，總成交量11.95億美元。...
新台幣昨（27）日終場升值6.9分，收29.636元，總成交量11.95億美元。。 報系資料照
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南北韓舉行歷史峰會，兩韓將在今年內從停戰狀態進展到簽署和平條約，激勵韓元對美元匯率勁升；外資見風轉舵，在台北匯市轉賣美元，讓連貶了五日的新台幣匯率如鹹魚翻生，盤中一度勁揚逾1角，終場升值6.9分，收29.636元，總成交量11.95億美元。

韓元升值、台股反彈，加上月底適逢出口商拋匯旺季等三大因素，讓新台幣匯率終止連五貶、順利回升。

根據央行資料顯示，韓元昨日對美元升值0.4%，搭乘韓元升值順風車，新台幣對美元升幅0.23%，約韓元的一半。

「美元昨天還是強，但新台幣匯率逆勢升值，關鍵在於韓元強升的比價效應，還有新台幣匯率貶多了，總要反彈一下」，匯銀主管說。

外資昨日僅賣超台股7億元，台股指數收盤上漲，新台幣匯率也跌深反彈。

展望下周匯市行情，匯銀主管認為，這波外資匯出潮雖然暫歇，但並不代表匯率就會翻轉，很可能只是因為周五，外資先結清部位、獲利了結，下周再重新挑戰。

匯銀主管說：「台股會不會繼續跌、外資是否持續賣超，是兩大觀察重點」。交易員表示，如果台股能持穩，那麼下周新台幣匯率很可能維持29.5~29.8元的區間震盪格局，但整體趨勢仍偏貶。

「兩韓首長握手言和，韓元強勁升值，新台幣這時候很難貶得動」，匯銀主管說。就下周而言，美元持續升值，美債殖利率維持高檔，仍是吸引外資回流美國的關鍵，一旦外資重啟撤出潮，新台幣匯率將持續弱勢，首先挑戰29.8元價位，若此價位失守，才有機會下探30元整數大關。

經濟日報提供
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