魏健宏：郵局要進軍電子支付

2018-04-28 01:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



中華郵政準董事長魏健宏（左）。 分享 facebook 分享 facebook

現任成大交通管理科學系教授魏健宏將接任中華郵政董事長，預訂5月11日上任。他昨（27）日接受本報專訪表示，中華郵政在數位郵局、電子支付及金融科技的發展不能落後，他要向金管會爭取業務放寬。

交通部昨天表示，行政院已同意了上述人事案。

魏健宏表示，中華郵政體系龐大，經營內容也多元，未來在接手中華郵政之後，將著重在三大塊：加強郵件遞送基本業務、發展金融科技、以及活化資產。

首先，他表示，郵局對民眾最基本服務是信件、包裹遞送服務，為使遞送服務有效達成，提高可靠度，以及降低成本，都必須仰賴物流體係效率，這也是未來要加強之處。

其次是中華郵政儲金高達6兆元，他表示，中華郵政儲金業務在金管會管制下，是有一些限制，也就是中華郵政不能像一般金融機構可以做那麼多業務，未來他要向金管會爭取放寬。

至於是要向金管會爭取那些業務放寬？魏健宏透露，有規畫，但現在未上任，不方便對外說。他強調，數位郵局、電子支付、金融科技等都是中華郵政未來要發展，這些也都是大勢所趨，中華郵政不能落後。

第三，他指出，中華郵政在全國各地都有一些房舍，都是中華郵政重要資產，與民眾日常生活亦有所連結，未來應好好活化，加以運用，一方面增加公司收益，二方面也可以跟民眾、客戶有更緊密連結。

他表示，中華郵政在全國有多達1,300個營業據點，主要業務包括郵遞、儲金及簡易壽險，可說是綿密且重要通路，並深受國內民眾之信賴，通路及社會信賴可說是郵局最重要的資產，可在此基礎上繼續發展，可進一步建構很多新服務。