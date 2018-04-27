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報稅了！元大人壽提供保費列舉攻略

2018-04-27 22:46經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

報稅季即將到來，民眾可開始檢視自身與家人的保險費用，查看是否適合選擇列舉扣除額，包括人身保險、健保、勞保、軍公教保險、國民年金都可列舉扣除；但要注意的是，車險、住宅火險、投資型保單連結投資標的或專設帳簿部分，都不得列舉扣除。

目前台灣綜合所得稅的課稅級距，是依據「綜合所得淨額」（所得總額 - 免稅額 - 一般扣除額 - 特別扣除額）來決定稅率，而一般扣除額又可讓民眾自行選擇標準扣除額或列舉扣除額。

根據財政部公布，今年標準扣除額單身者為9萬元，有配偶者18萬元。選用標準扣除額，不須證明文件；列舉扣除額申報時須檢附文件，則包括人身保險、醫藥生育、捐贈、自用住宅購屋借款利息、租房支出等項目都可列舉。

元大人壽商品精算部副總經理張銘修指出，根據保發中心統計，2017年國人平均每人保費支出高達15.18萬元，創下史上新高，平均一人就有2.5張以上壽險保單，壽險滲透率高居全球第一，壽險屬於人身保險，報稅時可列舉扣除。

張銘修表示，列舉扣除額中，人身保險項目的扣除額上限為2萬4千元，不過全民健康保險費、健保補充保費不受金額限制，可全數扣除；若有幫配偶、受扶養直系親屬繳交健保費，於同一申報戶內也能全數扣除。

根據《保險法》第13條，保險分為人身保險與財產保險，報稅時僅有人身保險才可列舉扣除，包括人壽保險、健康保險、傷害保險、年金保險，如國民年金保險即屬於年金保險，而去年出國旅行購買的旅平險、意外險也屬於人身保險，民眾只要檢附證明，也可列舉扣除。至於車險、火災保險、責任險，都是財產保險，則不得列舉扣除。

此外保險費列舉扣除額是依入帳日開始計算，因此今年才投保的保單，明年才能扣除；而去年家中有新生兒，且有替新生兒投保，也不要忘記將保費在今年報稅時列舉扣除。

張銘修也提醒，有四種情況的人身保費不能列舉扣除，民眾報稅時應多加留意：

一、非直系親屬：幫配偶、子女、父母以外的親屬繳的保險費，例如，兄弟姊妹報稅時無法列舉扣除。

二、非撫養親屬：子女已成年並自行報稅，即使父母幫忙繳保險費，也不能列舉扣除，但子女可以在自己的申報戶中列舉扣除。

三、要保人與被保人非同一申報：例如，兒子為父親購買保險，但父親和兒子各自申報，兒子就不能列舉該筆保費。

四、政府未核准的保單：地下保單、境外保單都無法享有扣抵權利。

每年在報稅同時民眾不妨可用這個機會，順便為自己與家人進行保單健檢，尤其是過去一年裡，結婚、生子、轉換職涯跑道、加薪或購屋的民眾，將生活中改變的因素重新列入檢視，及早規劃完整的家庭風險保障。

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