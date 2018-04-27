金融業私部門洗錢防制模擬考 主管機關還算滿意

2018-04-27 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



因應亞太防制洗錢組織(APG)將在今年11月對台灣進行第3輪相互評鑑、即新一輪國際評鑑。行政院洗錢防制辦公室自本周三(25日)起至今天(27日)，連3天舉行「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」。洗防辦執行祕書余麗貞在會後表示，「私部門」評鑑結果大致不錯，有民營金融業準備充分，表現令人驚艷。

因應年底這場洗錢防制大考，其實台灣公部門已在去年先進行模擬評鑑，今年則輪到私部門接受模擬考，洗防辦對私部門、尤其金融業的模擬考結果，還算滿意。

協辦單位、財團法人保險犯罪防制中心表示，在為期3天的模擬評鑑中，由金管會推薦部分壽險、銀行及券商受檢；這些代表公司包括台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、元大證券、凱基證券、國泰投信、元大期貨、兆豐銀行、中國信託銀行、玉山銀行、星展銀行、中華郵政等。另外，也有律師、會計師、銀樓及不動產業者代表受評。但像產險、公證人等，因為洗錢風險較低，此次並沒有業者參加模擬評鑑。

距離APG對台灣正式評鑑，已不到190天。余麗貞會後表示，私部門模擬評鑑整體結果，還不錯，甚至有家民營銀行在模擬評鑑時，由於團隊準備充分，表現相當傑出，專家都認為，這家銀行正視洗錢防制，且制度建置完整，洗錢防制已內化成為該行DNA的一部分。

此次應邀來台對私部門做模擬評鑑的兩位國際專家、RichardChalmers(前防制洗錢金融行動工作組織FATF聯合主席)、及Rick McDonnell(亞太洗錢防制組織APG創辦人)對業者提出的「模擬考題」，主要是詢問是否了解各機構可能成為洗錢資恐的風險？還有有無配合國家風險？余麗貞來說，雖然銀行，被視為最易利用做為洗錢管道，但證券業，也有可能出現證券詐欺或炒股等非法資金流動，此時評鑑專家就會詢問券商，如何做好客戶審查，如何辨識可疑交易等。