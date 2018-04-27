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行動支付商機大 電信業出招搶攻

2018-04-27 14:34中央社 台北27日電

政府設立2025年行動支付普及率90%的目標，電信業搶支付財，遠傳電信friDay錢包瞄準週年慶檔期，力拚億元業績，台灣大哥大也開放全台直營門市可儲值悠遊卡

遠傳旗下friDay錢包在去年百貨週年慶期間創下新台幣5億元交易額，今年瞄準母親節購物檔期，friDay錢包推出滿額現金折扣，力拚億元業績。

分析friDay錢包交易數據發現，百貨通路消費用戶以iOS用戶為主，約占65%；量販通路則相反，以Android用戶為主，約占60%左右。交易族群屬性也大不相同，年齡層充分表現年輕族群對於行動支付新鮮感，集中在21至40歲。

瞄準今年母親節購物檔期，friDay錢包發揮集團通路綜效，即日起於遠東百貨、遠東SOGO百貨、巨城購物中心、遠企購物中心等通路陸續推出消費滿額現折回饋活動，回饋最高可達12%，再加上百貨通路推出的優惠內容，最高可達17%，看好再創週年慶億元營業額。

台灣大哥大搶先開放全台myfone直營門市可儲值悠遊卡，不限塑膠悠遊卡、手機悠遊卡，任一家電信業者的用戶均可持悠遊卡至台灣大全台直營門市，進行悠遊卡儲值，台灣大哥大用戶也可直接在門市以悠遊卡繳納電信帳單費用。

台灣大哥大新創服務副總經理詹兆源表示，根據悠遊卡公司提供的數據，悠遊卡至今發卡量已過7000萬張，流通卡也突破6000萬張，全台有消費能力的人都有悠遊卡，未來更計畫開放悠遊卡於門市消費。

台灣大自2016年推出「Wali智慧錢包APP」，積極推廣手機悠遊卡/手機一卡通，目前「Wali智慧錢包」下載數超過100萬人次，累計交易筆數逾650萬筆，並全面整合交通票證、小額支付、停車繳費及票券收納服務。

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