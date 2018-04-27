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【不斷更新】兩韓會談 金正恩喊緊張 文在寅盼獲大方禮物

新台幣開盤 貶值0.5分

2018-04-27 09:14經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以29.710元兌1美元，貶值0.5分開出；新台幣昨天終場以29.705元兌1美元，貶值4.5分作收，今早開盤小跌之後，隨即止跌反升，站上29.6字頭。

新台幣
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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