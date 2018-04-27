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獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

現場還原／李紀珠臨時動議請辭 新光大老慰留

2018-04-27 06:04聯合報 記者孫中英╱即時報導

本周二（24日）新光金控董事會中，到底發生什麼事？根據當天參與開會的與會者轉述，當天下午，新光金控副董事長李紀珠自證交所開完併購元富證券說明會，回到會中，她以臨時動議方式提出請辭董事。李紀珠告訴新光董事會成員，經過體質調整後，新光金目前正在發展順勢，且新光金併購元富證券重點工作也已完成，此時由他人接手，各項事務處理或發展也更為順手。

與會者轉述，李紀珠還說，由於工作環境中處處有人「掣肘」，讓她覺得工作已盡心盡力，卻要面對一些無端指責，覺得實在很累。但董事會現場不少大老級人物出面慰留，後來臨時動議不成案，因而並無請辭一事。與會人士轉述，李紀珠表示，她希望把工作處理好，就算離開職務，其他人也好接手，絕不會工作做不好就離開，讓接手的人覺得麻煩。但過去這段時間，尤其是今年初，新光金控表現這麼好，股價也上漲，還是有人常生事端，因而讓她心生不如歸去的念頭。

至於外傳李紀珠打算在6月離開新光金控，轉赴其他金融業。相關人士表示，由於李紀珠並未請辭成功，還是新光金控副董事長。

至於新光金控隔天（25日）發布的重大訊息，發布3名獨立董事對李紀珠的薪酬，持不同意見。相關人士表示，李紀珠當初與新光金控簽約，簽的是金控總經理的薪酬合約，後來她又兼任新光金和人壽副董事長。但李紀珠已在今年3月16日辭去新光金總經理一職，專任副董事長，新光金薪酬委員會因而重新討論一個「副董事長薪酬」議案。相關人士說，薪酬委員會一般都由獨董兼任，討論薪酬時當事人不能出席，薪酬委員會中的確有獨董意見不一，但並沒有外傳的「雙姝」爭執場面。

新光金控副董事長李紀珠本周一度在董事會中請辭。記者孫中英／攝影。
新光金控副董事長李紀珠本周一度在董事會中請辭。記者孫中英／攝影。
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新光金控李紀珠元富
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