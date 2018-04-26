華南銀行支援Apple Pay支付 提供2大優惠

2018-04-26 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



華南銀行今天宣布支援使用Apple Pay支付服務，該服務以簡單、安全且保障隱私的方式付款，改寫行動支付的面貌，既快速又便利。 為讓華銀客戶能充分體驗透過Apple Pay進行支付所帶來的優惠與便利，華南銀行特別舉辦了「月月請你喝咖啡」、「高雄啤酒音樂節」兩項優惠活動給使用Apple Pay支付的卡友。

華銀表示，即日起至107年8月31日，以華南信用卡透過Apple Pay支付一般消費每月累積達3筆以上 (每筆金額188元以上，4-5月合併計算)，即贈7-ELEVEN中杯拿鐵乙杯(45元抵用券)，活動期間每戶(正附卡合併計算)上限4杯，限量60,000杯。

華南銀行與7-ELEVEN攜手合作提供透過Apple Pay消費，於高雄啤酒音樂節獨享優惠。在高雄啤酒音樂節期間，以華南信用卡透過Apple Pay支付現場購票獨享88折優惠。

華銀表示，即日起至107年5月31日，活動期間綁定華南信用卡至 Apple Pay 即可獲得1次抽獎機會，以華南信用卡透過Apple Pay支付不限金額消費一筆可再獲得1次抽獎機會，爾後每消費滿500元可累積1次抽獎機會以此類推，活動贈品：高雄啤酒音樂節VVIP觀賞席位門票一套2張 (活動名額120名) 。

華銀指出，安全與隱私是Apple Pay的核心所在，當透過Apple Pay使用信用卡時，實際的卡號不會儲存在設備或Apple服務器上。而是會指派一組獨特的「裝置帳號號碼」，經過加密並以安全方式儲存在設備上的Secure Element 中。