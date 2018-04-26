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動保警察有譜？公共參與平台是萬靈丹？

新台幣午盤貶值3.2分 暫收29.692元

2018-04-26 12:47經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（26）日午盤以29.692元兌1美元，貶值3.2分暫收，成交金額為6.48億美元。

新台幣今日早盤以29.670元兌1美元，貶值1分開出；新台幣開低走低，盤中最低來到29.723元兌1美元，最高則是開盤時的29.670元。

美元強勢反彈，日圓上午來到109.46，中午來到109.33日圓，韓元則從早盤的1,081.8，到中午來到1,078.4韓元附近。

新台幣日圓
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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