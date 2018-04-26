親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

兩國元首不只握手...還牽小手 那些摸來摸去的政治學

426長灘島封鎖令：鐵腕杜特蒂的「暴走土改」？

新台幣開盤 貶值1分

2018-04-26 09:26經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（26）日早盤以29.670元兌1美元，貶值1分開出。聯合報系資料照
新台幣今（26）日早盤以29.670元兌1美元，貶值1分開出。聯合報系資料照
分享
新台幣今（26）日早盤以29.670元兌1美元，貶值1分開出。

新台幣昨日終場以29.660元兌1美元，貶值4.4分作收，今早開盤持續貶值。

新台幣
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

話題不斷…新光金「雙姝怨」 金管會要查

2018-04-26 00:47

台新金融卡綁定國際3大Pay行動支付 全數開通

2018-04-26 09:56

不用盯盤不靠政府 利變保單助你累積退休金

2018-04-26 06:00

3月房貸增速 一年半新高

2018-04-26 01:06

因應房貸逾放增加 銀行私下延長寬限期

2018-04-26 01:06

房貸逾放攀升 將專案金檢

2018-04-26 01:06

新光金董總薪酬 排中後段班

2018-04-26 00:47

李紀珠加薪案 獨董論戰

2018-04-26 00:47

滙豐辦小小銀行家體驗日

2018-04-26 00:44

國泰Young藝夏 26日起報名

2018-04-26 00:44

蔡明興外孫女滿月 喜送蛋糕

2018-04-26 00:44

國壽南向布局 進入收割期

2018-04-26 00:44

國壽 加碼投資印尼商銀

2018-04-26 00:44

金融業罰鍰 金管會擬提高

2018-04-26 00:44

反洗錢清查 5萬個OBU帳戶被砍

2018-04-26 00:44

陳冲：應思考留降息空間

2018-04-26 00:41

楊金龍暗示 6月不升息

2018-04-26 00:40

外資4月匯出逾30億美元 台幣恐下探29.8元

2018-04-26 00:37

新光金「雙姝怨」話題 金管會要管了

2018-04-26 00:19

金融三業罰鍰 上限將全面提高

2018-04-26 00:12

楊金龍暗示 6月不會升息

2018-04-25 23:57

3年大減幾乎百分百 人民幣TRF交易量剩4億

2018-04-25 21:07

李紀珠調薪案 友人：李當初身兼二職只領總座薪水

2018-04-25 19:34

報告產值1年不到1篇 金融研究發展基金遭立委熄燈

2018-04-25 19:29

新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

2018-04-25 18:59

金融業罰責擬拉高 銀行業最重罰5000萬

2018-04-25 17:24

客戶不回應就關戶 銀行OBU9個月少5萬戶

2018-04-25 15:28

金管會檢討罰鍰上限 保險業擬提高到三千萬

2018-04-25 14:34

洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00

新台幣午盤貶值1.4分 暫收29.63元

2018-04-25 12:38

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

新創公司推出金融卡結合APP 父母給錢更安心

2018-04-25 11:35

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

TRF爭議罰銀行1.04億元 立委嫌太低

2018-04-25 10:48

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

央行證實 外資4月大量匯出逾880億元

2018-04-25 10:13
看更多

熱門文章

買房介紹費怎麼包？他包1200被酸「年輕人要懂事」

2018-04-25 16:58

名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

聯發科發威 傳奪思科大單

2018-04-26 01:09

客戶不回應就關戶 銀行OBU9個月少5萬戶

2018-04-25 15:28

蛋黃高總價屋主心最軟 成交價平均下殺76折

2018-04-25 10:43

話題不斷…新光金「雙姝怨」 金管會要查

2018-04-26 00:47

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

李紀珠調薪案 友人：李當初身兼二職只領總座薪水

2018-04-25 19:34

台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」

2018-04-25 10:59

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

國巨澄清有關發改委調查行賄村田的傳言

2018-04-26 00:22

全家炸雞往中南部插旗 秘製炸雞成銷售冠軍

2018-04-25 11:26

報告產值1年不到1篇 金融研究發展基金遭立委熄燈

2018-04-25 19:29

立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27

影／台電要當包租公 租金含管理費還附家電

2018-04-25 18:25

台灣第一座氣象學別墅 一棟要價9,000萬

2018-04-25 23:34

LGD轉虧 面板進入黑暗期

2018-04-26 00:57

菸酒公司招考出包 松盟坦承疏失致歉

2018-04-25 10:31

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

2018-04-25 18:59

房貸逾放攀升 將專案金檢

2018-04-26 01:06

第一個外孫女滿月 蔡明興喜送彌月蛋糕

2018-04-25 16:50

炸雞店告捷 全家6月底再開4家店

2018-04-25 14:36

台酒招考系統出包 23位受影響考生退費但不進入二試

2018-04-25 12:09

洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00

不用盯盤不靠政府 利變保單助你累積退休金

2018-04-26 06:00

因應房貸逾放增加 銀行私下延長寬限期

2018-04-26 01:06

新光金董總薪酬 排中後段班

2018-04-26 00:47

美中貿易戰 佳世達客製化產品移回台廠

2018-04-25 12:33

台企進「中國製造2025」 可享投資補助

2018-04-26 01:30

房地合一稅申報 有7個地雷別踩

2018-04-25 14:36

詹宏志：三大商機將爆發

2018-04-26 00:53

3年大減幾乎百分百 人民幣TRF交易量剩4億

2018-04-25 21:07

大金空調新工廠好神奇 空間一樣大 產能卻是三倍以上

2018-04-25 14:31

反洗錢清查 5萬個OBU帳戶被砍

2018-04-26 00:44

國際照明展 開幕

2018-04-25 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top