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吳德榮：梅雨季第一道鋒面 下周四抵達台灣

不用盯盤不靠政府 利變保單助你累積退休金

2018-04-26 06:00聯合報 記者孫中英╱即時報導

政策緊縮，軍公教年改吵得社會不安，勞保、勞退制度的不確定性，也嚴重影響勞工退休規劃。全球人壽建議年輕的職場奮鬥者，不管你是軍公教警還是廣大勞工，趁年輕幫自己多準備個退休帳戶，重點有三，一是先找好累積退休金資產的金融工具，二、可善用利變保單宣告利率特色，以累積時間複利，三是伺機將保險轉換為年金。

全球人壽建議，在選擇累積退休金資產工具上，不妨選擇「具有壽險保障，又有機會因應市場利率調升時，可獲得回饋金」的利率變動型增額終身壽險。

為何推薦利變壽險累積退休資產？全球人壽表示，利變壽險有宣告利率機制，亦即壽險公司將收取的保費做適當投資運用後，再依據實際投資及市場狀況計算，定期公布「宣告利率」；因此，若保險業資金運用投資報酬率「高於」保單預定利率，保戶就能「額外獲得」利變保單的增值回饋分享金，等於透過保單參與市場利率調漲時額外獲利，讓資產穩健增值，安心累積退休金。

壽險公司多半「每年或每月」公告利變保單的宣告利率。全球人壽表示，目前市面上美元利變壽險宣告利率已超過3.3%，新台幣利變壽險宣告利率大約在2.5%以上，「宣告利率越高，可獲得的回饋金就越多」，再加上目前新台幣相對美元強勢，即同樣的新台幣可買到更高保額的美元利變壽險，因此近來美元利變保單更受民眾歡迎。

全球人壽表示，相對股票等波動高的投資工具而言，以「利變壽險」準備退休帳戶的最大優點，就是在累積期間，保戶不但有壽險保障，還有機會獲得宣告利率所回饋的獲利，不用盯盤，也不用煩惱何時買進，何時賣出。同時，部分壽險公司還會提供保戶，「利變壽險轉換年金險」機制，讓保戶在屆臨退休時，以利變壽險的保價金直接轉購年金險，並選擇每月領回年金、等於發給自己月退俸，讓大家養老不必靠政府，活到老即可領到老。

壽險業鼓勵年輕人趁年輕幫自己準備退休帳戶。圖／全球人壽提供。
壽險業鼓勵年輕人趁年輕幫自己準備退休帳戶。圖／全球人壽提供。
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壽險公司退休金保單
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