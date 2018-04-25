凱基投信減增資彌補虧損 管理資產規模要衝800億元

2018-04-25 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



開發金控（2883）旗下凱基投信決議辦理減增資1億元，彌補帳上累計虧損，強化財務結構，以全力衝刺業務，目標三年內凱基投信管理基金規模要十倍速成長，達到新台幣800億元以上。

凱基投信要先減資1億元彌補虧損，減資後資本額剩下2億元，然後再由母公司凱基證券對其現金增資1億元，使資本額回升到符合法定實收資本額的要求，並同時強化財務結構，健全經營體質。