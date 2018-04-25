親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
凱基銀炒匯大虧
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

反年改衝突波及台大兒童醫院 醫師控群眾「佔座椅、拍照比YA」

凱基投信減增資彌補虧損 管理資產規模要衝800億元

2018-04-25 22:53經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

開發金控（2883）旗下凱基投信決議辦理減增資1億元，彌補帳上累計虧損，強化財務結構，以全力衝刺業務，目標三年內凱基投信管理基金規模要十倍速成長，達到新台幣800億元以上。

凱基投信要先減資1億元彌補虧損，減資後資本額剩下2億元，然後再由母公司凱基證券對其現金增資1億元，使資本額回升到符合法定實收資本額的要求，並同時強化財務結構，健全經營體質。

凱基證減資開發金控
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

3年大減幾乎百分百 人民幣TRF交易量剩4億

2018-04-25 21:07

報告產值1年不到1篇 金融研究發展基金遭立委熄燈

2018-04-25 19:29

新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

2018-04-25 18:59

金融業罰責擬拉高 銀行業最重罰5000萬

2018-04-25 17:24

客戶不回應就關戶 銀行OBU9個月少5萬戶

2018-04-25 15:28

金管會檢討罰鍰上限 保險業擬提高到三千萬

2018-04-25 14:34

洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00

新台幣午盤貶值1.4分 暫收29.63元

2018-04-25 12:38

新創公司推出金融卡結合APP 父母給錢更安心

2018-04-25 11:35

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

TRF爭議罰銀行1.04億元 立委嫌太低

2018-04-25 10:48

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

央行證實 外資4月大量匯出逾880億元

2018-04-25 10:13

新台幣開盤升3.8分 為29.578元

2018-04-25 09:21

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

TRF操作損失達732億元

2018-04-25 01:39

173家企業 明年須設治理人員

2018-04-25 01:39

兆豐金股息1.5元 殖利率5.7%

2018-04-25 01:39

王道銀力挺社會企業

2018-04-25 01:39

非保證保本 進場前三思

2018-04-25 01:39

投資型保單 Q1熱銷1,442億元

2018-04-25 01:39

目標到期債商品 推升買氣

2018-04-25 01:39

台幣連三貶 下探29.8元

2018-04-25 01:37

台版餘額寶上路／元大：有助減少銀行濫頭寸

2018-04-25 01:10

台版餘額寶上路／網家：擴大電子支付普及率

2018-04-25 01:10

台版餘額寶上路 投信業受惠

2018-04-25 01:09

市場看收購案 元富證委屈了

2018-04-25 00:50

李紀珠辭副董？ 新光金否認

2018-04-25 00:50

新光金溢價18% 收購元富證

2018-04-25 00:49

外資撒手…台股挫百點 台幣又重貶

2018-04-25 00:18

台灣被評為金融隱匿國？ 金管會：未必就是洗錢

2018-04-25 00:16

台商大陸獲利匯台 飆新高

2018-04-25 00:13

長跑12年 新光金130億娶元富證

2018-04-24 23:58

李紀珠請辭？新光金控：沒有任何董事辭任

2018-04-24 21:47

我防洗錢評鑑 恐列「加強追蹤」

2018-04-22 01:00
看更多

熱門文章

像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

2018-04-25 09:45

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

買房介紹費怎麼包？他包1200被酸「年輕人要懂事」

2018-04-25 16:58

漢翔釋單23台廠 國機國造拚後年首飛

2018-04-25 01:15

凱基外匯交易員 一晚虧掉2.4億元

2018-04-25 01:39

買房抗通膨？ 最新市調：僅三成民眾相信

2018-04-25 09:43

蛋黃高總價屋主心最軟 成交價平均下殺76折

2018-04-25 10:43

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

客戶不回應就關戶 銀行OBU9個月少5萬戶

2018-04-25 15:28

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」

2018-04-25 10:59

三個考量…台塑重心轉向美國

2018-04-25 00:34

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

李紀珠調薪案 友人：李當初身兼二職只領總座薪水

2018-04-25 19:34

台塑化砸2,800億 赴美設廠

2018-04-25 00:24

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27

全家炸雞往中南部插旗 秘製炸雞成銷售冠軍

2018-04-25 11:26

外資撒手…台股挫百點 台幣又重貶

2018-04-25 00:18

春電展來了 雙A首度缺席

2018-04-25 01:15

台版餘額寶上路 投信業受惠

2018-04-25 01:09

影／台電要當包租公 租金含管理費還附家電

2018-04-25 18:25

TRF操作損失達732億元

2018-04-25 01:39

菸酒公司招考出包 松盟坦承疏失致歉

2018-04-25 10:31

記憶體產業門檻高 陸廠難追趕

2018-04-25 01:15

被動元件大翻身 牙籤價堆出百億營收

2018-04-25 00:51

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

兆豐金股息1.5元 殖利率5.7%

2018-04-25 01:39

報告產值1年不到1篇 金融研究發展基金遭立委熄燈

2018-04-25 19:29

李紀珠辭副董？ 新光金否認

2018-04-25 00:50

173家企業 明年須設治理人員

2018-04-25 01:39

名家觀點／5G競賽…台灣快搶發球權

2018-04-25 00:54

房屋稅自住宅優惠 別忘了申請

2018-04-25 00:04

新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

2018-04-25 18:59

台幣連三貶 下探29.8元

2018-04-25 01:37

投資型保單 Q1熱銷1,442億元

2018-04-25 01:39

宏碁、華碩行銷轉向 通路商變主角

2018-04-25 01:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top