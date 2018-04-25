金管會檢討罰鍰上限 保險業擬提高到三千萬

2018-04-25 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會稍早前已透露，擬提高銀行業罰鍰上限到5000萬元。金管會主委顧立雄今天(25日)表示，證券業及保險業罰鍰上限也會提高，保險業最高到3000萬、證券業最高可能拉高到480萬，罰鍰下限應該都維持不變。

民進黨立委陳賴素美今天在立法院財委會質詢時說，她主張銀行業罰鍰應提高到2億元，不然像TRF（目標可贖回遠期契約）爭議案，銀行獲利上百億，但整體銀行僅被處罰1億多元。

顧立雄答覆時，銀行業罰鍰上限，金管會已考慮修法，自現行的1000萬提高到5000萬元。他會後受訪時表示，金融業罰鍰高低，也會影響到金融業發展情況，「你金額要越高，我們的權限，相對應就越高，個案監理就要更審慎」。

至於保險業部分，金管會保險局局長吳桂茂表示，已規劃提高罰鍰上限，但每個法條可能不一樣，像保險法第166條，保險業若未經過許可，就去經營保險業務，現行罰鍰是1500萬元，未來擬提高2倍到3000萬元，但若是內稽內控相關罰則，則是自現行的最高600萬提高到1200萬元。

在證券業部分，證期局長王詠心說，目前罰鍰最高是240萬元，開會曾討論要提高到480萬，主因券商規模都很小，跟銀行、保險公司不能比，且可能很多是券商「內部人」被罰，例如經理人的配偶可能不小心賣了股票忘了申報就被罰，所以會維持最低處罰24萬元，但考慮把上限拉高。

【中央社／台北25日電】

金融監督管理委員會推動金融六法修法，擬拉高罰責，金管會表示，銀行業裁罰上限將由新台幣1000萬元提高到5000萬元，保險業及證券業罰鍰上限則分別倍增至3000萬元、480萬元。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍就「銀行銷售TRF業務檢討」進行專題報告。

顧立雄會中表示，金管會對承作TRF業務有缺失的銀行開罰約1.04億元，主因銀行法目前對銀行的裁罰上限為1000萬元，對此，金管會擬將裁罰上限調高至5000萬元。

除推動銀行法修法外，金管會目前正著手金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、證券期貨投資人保護法、保險法修法，要提高罰責。根據金管會內部規劃，保險業的裁罰上限將提高到3000萬元，至於對證券業的裁罰則調高至480萬元。

根據保險法第166條，對未經核准經營保險業務者，金管會應勒令停業，並處300萬元以上、1500萬元以下罰鍰；證券業裁罰則介於24萬元至240萬元。