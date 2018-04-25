親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
凱基銀炒匯大虧
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

金管會檢討罰鍰上限 保險業擬提高到三千萬

2018-04-25 14:34聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會稍早前已透露，擬提高銀行業罰鍰上限到5000萬元。金管會主委顧立雄今天(25日)表示，證券業及保險業罰鍰上限也會提高，保險業最高到3000萬、證券業最高可能拉高到480萬，罰鍰下限應該都維持不變。

民進黨立委陳賴素美今天在立法院財委會質詢時說，她主張銀行業罰鍰應提高到2億元，不然像TRF（目標可贖回遠期契約）爭議案，銀行獲利上百億，但整體銀行僅被處罰1億多元。

顧立雄答覆時，銀行業罰鍰上限，金管會已考慮修法，自現行的1000萬提高到5000萬元。他會後受訪時表示，金融業罰鍰高低，也會影響到金融業發展情況，「你金額要越高，我們的權限，相對應就越高，個案監理就要更審慎」。

至於保險業部分，金管會保險局局長吳桂茂表示，已規劃提高罰鍰上限，但每個法條可能不一樣，像保險法第166條，保險業若未經過許可，就去經營保險業務，現行罰鍰是1500萬元，未來擬提高2倍到3000萬元，但若是內稽內控相關罰則，則是自現行的最高600萬提高到1200萬元。

在證券業部分，證期局長王詠心說，目前罰鍰最高是240萬元，開會曾討論要提高到480萬，主因券商規模都很小，跟銀行、保險公司不能比，且可能很多是券商「內部人」被罰，例如經理人的配偶可能不小心賣了股票忘了申報就被罰，所以會維持最低處罰24萬元，但考慮把上限拉高。

【中央社／台北25日電】

金融監督管理委員會推動金融六法修法，擬拉高罰責，金管會表示，銀行業裁罰上限將由新台幣1000萬元提高到5000萬元，保險業及證券業罰鍰上限則分別倍增至3000萬元、480萬元。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍就「銀行銷售TRF業務檢討」進行專題報告。

顧立雄會中表示，金管會對承作TRF業務有缺失的銀行開罰約1.04億元，主因銀行法目前對銀行的裁罰上限為1000萬元，對此，金管會擬將裁罰上限調高至5000萬元。

除推動銀行法修法外，金管會目前正著手金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、證券期貨投資人保護法、保險法修法，要提高罰責。根據金管會內部規劃，保險業的裁罰上限將提高到3000萬元，至於對證券業的裁罰則調高至480萬元。

根據保險法第166條，對未經核准經營保險業務者，金管會應勒令停業，並處300萬元以上、1500萬元以下罰鍰；證券業裁罰則介於24萬元至240萬元。

金管會主委顧立雄說，金管會檢討銀、保、證三業罰鍰上限。記者黃義書／攝影
金管會主委顧立雄說，金管會檢討銀、保、證三業罰鍰上限。記者黃義書／攝影
分享

保險金管會
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00

新台幣午盤貶值1.4分 暫收29.63元

2018-04-25 12:38

新創公司推出金融卡結合APP 父母給錢更安心

2018-04-25 11:35

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

TRF爭議罰銀行1.04億元 立委嫌太低

2018-04-25 10:48

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

央行證實 外資4月大量匯出逾880億元

2018-04-25 10:13

新台幣開盤升3.8分 為29.578元

2018-04-25 09:21

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

TRF操作損失達732億元

2018-04-25 01:39

173家企業 明年須設治理人員

2018-04-25 01:39

兆豐金股息1.5元 殖利率5.7%

2018-04-25 01:39

王道銀力挺社會企業

2018-04-25 01:39

非保證保本 進場前三思

2018-04-25 01:39

投資型保單 Q1熱銷1,442億元

2018-04-25 01:39

目標到期債商品 推升買氣

2018-04-25 01:39

台幣連三貶 下探29.8元

2018-04-25 01:37

台版餘額寶上路／元大：有助減少銀行濫頭寸

2018-04-25 01:10

台版餘額寶上路／網家：擴大電子支付普及率

2018-04-25 01:10

台版餘額寶上路 投信業受惠

2018-04-25 01:09

市場看收購案 元富證委屈了

2018-04-25 00:50

李紀珠辭副董？ 新光金否認

2018-04-25 00:50

新光金溢價18% 收購元富證

2018-04-25 00:49

外資撒手…台股挫百點 台幣又重貶

2018-04-25 00:18

台灣被評為金融隱匿國？ 金管會：未必就是洗錢

2018-04-25 00:16

台商大陸獲利匯台 飆新高

2018-04-25 00:13

長跑12年 新光金130億娶元富證

2018-04-24 23:58

李紀珠請辭？新光金控：沒有任何董事辭任

2018-04-24 21:47

新光金宣布換股合併元富證成為百分之百持股子公司

2018-04-24 17:36

影／新光金、元富同日暫停交易 專家分析幾種可能

2018-04-24 14:20

勞工妥善運用保險 轉嫁「自己倒」的風險

2018-04-24 14:12

TRF造成銀行總損失168億 還有84件爭議案未解決

2018-04-24 12:59

新台幣午盤貶7.7分 股匯雙殺一度重貶1角

2018-04-24 12:38

新台幣午盤 貶值7.7分

2018-04-24 12:36

股匯雙殺 新台幣創今年新低午盤貶7.7分

2018-04-24 12:27
看更多

熱門文章

351億任他玩？凱基銀交易員炒匯慘虧2.4億

2018-04-24 18:06

才剛宣布併元富證 新光金副董李紀珠傳請辭

2018-04-24 20:02

像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

2018-04-25 09:45

凱基銀外匯交易出包 錯在沒能控制人性

2018-04-24 16:23

新光金併元富證 １股元富證轉換新光金0.96股普通股

2018-04-24 16:40

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

李紀珠辭金控副董？新光金晚間否認了

2018-04-24 21:14

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

凱基外匯交易員 一晚虧掉2.4億元

2018-04-25 01:39

退休意識M型化 「快樂族」「窮忙族」比重雙升

2018-04-24 20:05

開發金控：凱基銀出包外匯交易員已離職

2018-04-24 16:04

李紀珠請辭？新光金控：沒有任何董事辭任

2018-04-24 21:47

漢翔釋單23台廠 國機國造拚後年首飛

2018-04-25 01:15

三個考量…台塑重心轉向美國

2018-04-25 00:34

買房抗通膨？ 最新市調：僅三成民眾相信

2018-04-25 09:43

新光金併元富證 李紀珠點出4優勢

2018-04-24 19:36

台塑化砸2,800億 赴美設廠

2018-04-25 00:24

凱基銀交易員炒匯慘賠 金管會：最高可罰1000萬

2018-04-24 18:40

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

蛋黃高總價屋主心最軟 成交價平均下殺76折

2018-04-25 10:43

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

外資撒手…台股挫百點 台幣又重貶

2018-04-25 00:18

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

台版餘額寶上路 投信業受惠

2018-04-25 01:09

春電展來了 雙A首度缺席

2018-04-25 01:15

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

TRF操作損失達732億元

2018-04-25 01:39

新光金宣布換股合併元富證成為百分之百持股子公司

2018-04-24 17:36

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

李紀珠辭副董？ 新光金否認

2018-04-25 00:50

記憶體產業門檻高 陸廠難追趕

2018-04-25 01:15

房屋稅5月1日開徵 國稅局教你節稅

2018-04-24 22:46

被動元件大翻身 牙籤價堆出百億營收

2018-04-25 00:51

173家企業 明年須設治理人員

2018-04-25 01:39

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

楊瑞仁後最大交易出包 金管會：要查凱基銀內控疏失

2018-04-24 20:08

兆豐金股息1.5元 殖利率5.7%

2018-04-25 01:39

股匯雙殺 新台幣貶8.8分收29.616元

2018-04-24 18:40

菸酒公司招考出包 松盟坦承疏失致歉

2018-04-25 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top