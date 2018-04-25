洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



亞太防制洗錢組織(APG)將在今、107年11月對台灣進行第三輪相互評鑑，即新一輪國際評鑑。行政院洗錢防制辦公室自今天(25日)至周五(27日)，在財團法人張榮發基金會舉行「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」，除針對台灣部分金融保險「私部門」進行模擬評鑑，連「銀樓」都有代表業者受評。

私部門洗錢防制「模擬考」，並非全面評鑑，而是「抽檢」部分公司。今天第一天上、下午各有「台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽」、「元大證券、凱基證券、國泰投信、元大期貨」等證券期貨業受評；第二天由「兆豐銀行、中國信託銀行、玉山銀行、星展銀行、中華郵政」等銀行、及電子支付業（歐付寶）受評；第三天由「律師（萬國、理律律師事務所）」、及「會計師（資誠聯合、勤業眾信、安侯建業會計師事務所）」、銀樓、不動產業者受評。

金管會主委顧立雄今天上午在立法院財委會答詢時說，他知道今天起，有這個私部門模擬考活動。針對外界關切銀行OBU(國際金融業務分行)防制洗錢議題 ，顧立雄說，銀行已落實對OBU客戶做「盡職調查」，並追查到最終受益人，他說「不管既有的或新客戶，已全部都重洗一遍」，如果有客戶不願回答相關問題「就把(戶頭)關掉」，目前已關掉約20%左右。且若客戶不回答相關洗錢防制問題，顧立雄說，會想辦法要求銀行做風險體檢。