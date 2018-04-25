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洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00聯合報 記者孫中英╱即時報導

亞太防制洗錢組織(APG)將在今、107年11月對台灣進行第三輪相互評鑑，即新一輪國際評鑑。行政院洗錢防制辦公室自今天(25日)至周五(27日)，在財團法人張榮發基金會舉行「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」，除針對台灣部分金融保險「私部門」進行模擬評鑑，連「銀樓」都有代表業者受評。

私部門洗錢防制「模擬考」，並非全面評鑑，而是「抽檢」部分公司。今天第一天上、下午各有「台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽」、「元大證券、凱基證券、國泰投信、元大期貨」等證券期貨業受評；第二天由「兆豐銀行、中國信託銀行、玉山銀行、星展銀行、中華郵政」等銀行、及電子支付業（歐付寶）受評；第三天由「律師（萬國、理律律師事務所）」、及「會計師（資誠聯合、勤業眾信、安侯建業會計師事務所）」、銀樓、不動產業者受評。

金管會主委顧立雄今天上午在立法院財委會答詢時說，他知道今天起，有這個私部門模擬考活動。針對外界關切銀行OBU(國際金融業務分行)防制洗錢議題 ，顧立雄說，銀行已落實對OBU客戶做「盡職調查」，並追查到最終受益人，他說「不管既有的或新客戶，已全部都重洗一遍」，如果有客戶不願回答相關問題「就把(戶頭)關掉」，目前已關掉約20%左右。且若客戶不回答相關洗錢防制問題，顧立雄說，會想辦法要求銀行做風險體檢。

另外，為期3天的私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議，也邀請到防制洗錢金融行動工作組織Richard Chalmers(前防制洗錢金融行動工作組織FATF聯合主席)、Rick McDonnell(亞太洗錢防制組織APG創辦人)國際評鑑員來台，希望藉其豐富的實務及國際評鑑經驗，為台灣提出建言，並透過評鑑程序模擬考，以掌握台灣各業別所面臨的洗錢及資恐風險，以檢視政策是否到位，資源是否有效配置，目的是讓台灣能順利通過，確保台灣金融市場受到國際信賴。

行政院洗防辦針對金融業「私部門」進行3天洗錢防制模擬評鑑，國泰、富邦及台灣人壽參...
行政院洗防辦針對金融業「私部門」進行3天洗錢防制模擬評鑑，國泰、富邦及台灣人壽參與模擬評鑑。記者孫中英／攝影
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洗錢防制顧立雄國泰人壽
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