新台幣午盤貶值1.4分 暫收29.63元

2018-04-25 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（25）日午盤以29.63元兌1美元，貶值1.4分暫收，成交金額為4.5億美元。

台北股匯市雙殺壓力今日略為緩和，新台幣早盤以29.578元兌1美元，升值3.8分開出；開高不久在9時30分開始趨貶，盤中央行總裁楊金龍在立法院備詢時表示，通膨溫和且每個國家情況不一樣，近期不會升息，進一步加深新台幣貶幅，盤中最低來到29.633元兌1美元，最高則是開盤時的29.578元。

日圓中午來到108.98，韓元則在盤中由升轉貶，中午來到1,080.4韓元。